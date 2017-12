[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Tic tac, le compte à rebours est lancé, la métropole n’est plus qu’à quelques heures de Noël ! Entre préparatifs, cadeaux de dernière minute et féerie, c’est un beau programme qui vous attend ce week-end. Marchés de Noël, parade, ateliers créatifs ou spectacle, sortez vos agendas, voici nos idées sorties pour ce week-end.

1. À la découverte des chalets de Noël d’Aix

Chaque année, les chalets de Noël illuminent le cours Mirabeau d’Aix-en-Provence. Gourmandises, décoration, artisanat et jolies idées cadeaux, ces petites maisons de bois recèlent de trésors. De quoi en prendre plein les yeux !

>> Chalets de Noël, jusqu’au 31 décembre, de 10h à 20h. Ouvert à tous

>> Cours Mirabeau – Aix-en-Provence

2. Noël à Aubagne

Aubagne a revêtu son costume de Noël pour ce week-end de festivités. Marché de Noël, maison de pain d’épices,spectacles et animations, de nombreuses surprises attendent petits et grands ! Une vingtaine de groupes donneront le rythme dans des prestations poétiques et inédites. De jolis ateliers attendent les petites mains créatives, fabrication de sac de Noël ou de jouets ce samedi. Un programme magique qui enchantera petits et grands.

>> Noël à Aubagne, samedi 23 et dimanche 24 décembre. Ouvert à tous

>> Aubagne

3. Grande parade à Istres

Istres accueille ce samedi la grande parade de Noël ! Ambiance festive, musique, distribution de bonbons et le fameux barbu rouge qui fera son apparition sur son traineau tout en lumière. Une parade de chars féerique sillonnera la ville pour répandre la magie de Noël.

>> Grande Parade de Noël, samedi 23 décembre à partir de 18h. Ouvert à tous.

>> Départ Avenue Hélène Boucher – Istres

4. Casse Noisette au Silo

Crée en 1882, Casse Noisette est devenu un chef d’oeuvre du ballet classique. L’histoire d’une petite fille dont les jouets prennent vie la nuit de Noël. Un spectacle magique interprété par la compagnie du prestigieux Ballet de Saint Petersbourg accompagné d’un orchestre live. Un spectacle à voir en famille pour des étoiles plein les yeux…

>> Casse Noisette au Silo, samedi 23 décembre à 15h et 23h. Tarif à partir de 25€

>> Le Silo, 35 quai du Lazaret – Marseille 2e

5. Rooftop enneigé

Noël ou pas, les noctambules marseillais se donnent rendez-vous au Rooftop des Terrasses du port pour une soirée enneigée ! Doudounes et cagoules sont attendues dans un décor de station de ski ambiance Les Bronzés. Canons à neige et Djs sets vous attendent pour l’une des plus folles soirées de l’année.

>> Sors ta doudoune au Rooftop, samedi 23 décembre de 19h à 2h. Tarif 10€, gratuit pour ceux qui viennent habillés en tenue de ski.

>> R2 Roof Top des Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret – Marseille 2e

