[AGENDA] Nos idées sorties du week-end !

Nouveau week-end, nouveau programme de sorties pour les Métropolitains. De jolies découvertes en perspective, de la culture et du cinéma. Si vous aviez envie de rester au chaud, on vous conseille de vous faire une toile (ou deux !). Sortez vos agendas, voici notre selection d’idées sorties pour ce week-end !

1. Salon du mariage à Marseille

Comme chaque année, le parc Chanot à Marseille accueille le grand salon du mariage. Un rendez-vous incontourable pour ceux qui souhaitent s’unir cet été. Que vous soyez en recherche de préstataires, de décorations, ou même de la tenue qui vous sublimera pour ce grand jour, pas de panique, vous trouverez certainement chaussure à votre pied avec plus de 120 exposants !

>> Salon du mariage Marseille, samedi 25 et dimanche 26 novembre de 10h à 19h.

>> Parc chanot, rond-point du Prado -13008 Marseille

>> Plus d’infos

2. Rencontres cinématographiques internationales au Mucem

Ce week-end, le Mucem vous emmène à la découverte du cinéma arabe avec une série de projections de films et de documentaires exceptionnels. Dans le cadre des Rencontres internationales Paris/Berlin, les cinéphiles vont vivre une expérience unique en ce laissant porter au grès des images. Des projections originales sous-titrées en français proposées au cinéma Les Variétés et à la Villa Méditerranée.

>> Rencontres cinématographiques internationales, dimanche 26 novembre de 14h à 16h. Tarif à partir de 4€

>> au Mucem, Marseille

>> Plus d’infos

3. Botero dialogue avec Picasso à Aix

Ce week-end l’hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence vous invite à l’exposition Botero dialogue avec Picasso. Plus de 60 oeuvres seront exposées, huiles, dessins mais aussi sculptures, issues notamment des collections des Musées nationaux Picasso de Paris et de Barcelone. Venez découvrir ou redécouvrir l’art du maître colombien aux proportions inimitables.

>> Botero dialogue avec Picasso à Aix, du 24 novembre 2017 au 11 mars 2018. Tarif plein 13€

>> Hôtel de Caumont, 3 rue Joseph Cabassol – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

4.Marathon Harry Potter

Cinéma encore ! Mais dans un autre registre. Les fans de l’apprenti sorcier justicier ont ce week-end de quoi se régaler. En effet, le cinéma le Chambord, à Marseille, organise un marathon Harry Potter. De 9h à 23h50, revivez l’intégrale de la saga sur grand écran. Un conseil choisissez bien vos places et faites le plein de pop-corn.

>> Marathon Harry Potter, le samedi 25 et dimanche 26 novembre à partir de 9h.

>> Cinéma le Chambord, 283 avenue du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

5. Les Fabriques de lumières

C’est à Martigues qu’on découvre les premières illuminations de Noël. En famille, à pied ou à vélo, déambulez dans les rues de la jolie ville pour la découvrir féerique. Animations et vin chaud sont même prévus en bonus ! Un événement imaginé en 4 temps dont le premier volet démarre ce samedi.

>> Les Fabriques de Lumières #1, samedi 25 novembre. Ouvert à tous

>> Martigues

>> Plus d’infos