[ Agenda ] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end, la métropole jouera à cache-cache avec le soleil ! Pour ne pas vous refroidir il y a, heureusement, un chouette programme. Journée de découverte, repas et rencontres, festival ou joli marché, sortez vos agendas ! Voici nos idées sorties du week-end.

1. Antigaspi aux Docks

Ce week-end, les Docks des Suds accueilleront Antigaspi, un salon dédié aux solutions vertes. Apprendre à mieux consommer, découvrir comment réduire nos déchets par des gestes simples au quotidien, prendre conscience de notre impact sur l’environnement et participer à cette transition écologique, sont les objectifs de ce rendez-vous. Des tables rondes et des ateliers sont organisés tout le week-end.

>> Antigaspi, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, Tarif 5€ / Entrée gratuite si vous apportez des objets à recycler (pensez-y !).

>> Docks des Suds 12 rue Urbain V – Marseille 2e

>> Plus d’infos ou lire notre article

2. Guinguette à l’Estaque

Samedi, le Thalassanté vous invite à un armistice festif pour la deuxième édition de la Guinguette Vide Conteneur. Une journée conviviale en famille ou entre amis, les pieds dans l’eau. Au programme, brocante, balade en mer, Dj set et farniente ! Régalez vous du petit dej au diner en profitant d’une vue à couper le souffle.

>> Guinguette Vide Conteneur samedi 11 novembre de 10h à 1h. Entrée libre.

>> Thalassanté, 175 plage de l’Estaque – Marseille 16e

>> Plus d’infos

3. Rhum Fest





Le Rhum Fest c’est ce week-end au parc Chanot ! Les amateurs de ce breuvage se donnent rendez-vous pour déguster des rhums du monde entier, échanger et surtout s’amuser. Au programme, masterclasses, cours de cocktails, dégustations et de nombreuses animations. Si tous les chemins mènent au Rhum, pensez à y aller en métro, et n’oubliez pas de consommer avec modération.

>> Rhum Fest dimanche 12 et lundi 13 novembre. Tarif 35€

>> Parc Chanot, rond point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

4. Repas international

La cité universitaire d’Aix-en-Provence organise un gigantesque repas international. Un moment de partage et de convivialité pour se rencontrer et découvrir la cuisine du monde. Une belle initiative pour partir à la découverte de nouvelles saveurs !

>> Repas international, samedi 11 novembre de 19h à 21h30. Tarif 4€

>> Cité universitaire de Cuques - Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Aix en créa





Un marché de créateurs ça vous dit ? L’Hotel Birdy d’Aix-en-Provence accueile ce week-end une farandole de créateurs made in sud, comme les cosmétiques Sainte-Victoire par exemple et pour notre plus grand plaisir. Déco, univers de l’enfant, bijoux, il y aura le choix. Une bonne excuse pour commencer les achats de Noël. Sur place il y a même un espace kids pour occuper les plus jeunes.

>> Aix en Créa, samedi 11 et dimanche 12 novembre de 10h à 18h. Entrée libre

>> Hôtel Birdy, 775 rue Jean René Guilibert – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos