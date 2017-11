[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Pour profiter de notre belle métropole ce week-end, vous aurez le choix avecun véritable festival d’idées sorties. Entre amis ou en famille, venez découvrir, apprendre, échanger ou rêver. Aquatic Festival, dégustation de vins, fête de l’artisanat ou du multimédia, promenades inédites, sortez vos agendas voici nos idées sorties pour ce week-end !

1. Aquatic Festival

Ce week-end, venez découvrir le monde sous marin en famille. Le Festival mondial de l’image sous-marine revient pour sa 48e édition avec un programme pour sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur nos océans et leurs écosystèmes. Conférences, expositions et animations pour les enfants, le tout dans le sublime cadre qu’offre le palais du Pharo.

>> Aquatic Festival du vendredi 3 au samedi 4 novembre. Tarif entrée 5 € / Gratuit pour les -18 ans

>> Palais du Pharo – Marseille 7e

>> Plus d’infos

2. Salon du vin et de la gastronomie

Istres invite ce week-end les fins gourmets à venir déguster les grands crus et mets de notre patrimoine. Producteurs et artisans de la région vous attendent jusqu’à dimanche. L’occasion d’une petite sortie entre amis dans une ambiance conviviale !

>> Salon du vin et de la gastronomie de la ville d’Istres. Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre.

>> Halle polyvalente – Istres

>> Plus d’infos

3. Salon de l’artisanat

À Carnoux, ce week-end on célèbre l’artisanat ! Une expo-vente d’œuvres originales, peintures, sculptures, reliures, poteries, verreries ou encore créations de bijoux, de quoi avoir des idées de cadeaux de Noël (pour les plus prévoyants !). Les enfants sont les bienvenus et pourront participer à un atelier de pyrogravure (à partir de 7 ans).

>> Salon de l’artisanat, vendredi 3 au dimanche 4 novembre. Entrée libre et restauration sur place

>> Salle du Mont Fleuri, 1 avenue du Mont Fleuri – Carnoux-en-Provence

>> Plus d’infos

4. Festival des Arts Multimédia

Aix-en-Provence accueille ce week-end la 13e édition du Festival des arts multimédia, un rendez-vous pour en apprendre un peu plus sur le digital. Workshop, conférences ou débats, passionnés ou curieux sont invités à venir échanger sur les algorithmes, et la place de l’humain parmi toutes ces données 2.0.

>> Festival des Arts Multimédia, samedi 4 novembre de 17h30 à 20h. Entrée libre

>> Ecole d’art, 1 rue Emile Tavan – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Si Aubagne m’était contée…

Une visite guidée et commentée du centre historique d’Aubagne ça vous tente ? Pendant 2h, partez à la découverte de la jolie ville de Pagnol grâce à l’office du tourisme et à l’association Les Amis du vieil Aubagne. Une promenade à faire en famille ou entre amis.

>> Si Aubagne m’était contée, samedi de 15h à 17h. Tarif 3€ / Gratuit pour les moins de 6 ans.

>> Aubagne

>> Plus d’infos