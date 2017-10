[Agenda] Nos idées sorties du week-end

L’automne est aux portes de la métropole et amène avec lui de nouvelles idées sorties pour profiter du week-end. Apéro avec vue, découvertes en famille, trail urbain ou bonnes affaires. Sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Les Apéros du Môle



Prendre l’apéro au Mucem ça vous dit? Le restaurant le Môle situé sur le « roof top » du musée des civilisations organise ce vendredi une nouvelle édition de ses apéros. Dans un cadre à couper le souffle, profitez du coucher de soleil entre amis. Un bon départ pour lancer le week-end.

>> Les Apéros du Môle, vendredi 20 octobre de 19h30 à 1h. Entrée libre

>> Restaurant le Môle, au Mucem, 7 promenade Robert Laffont – Marseille 2e

>> Plus d’infos

2. Cycle animations alimentation

Vers une alimentation plus seine, les Amis-Culteurs de Marseille proposent un troc de graines et de plantes dans une ambiance conviviale. Ce rendez-vous automnal sera également accompagné d’ateliers découvertes, introduction aux huiles essentielles et fabrication de baumes. Un journée pour éveiller les consciences et enrichir ses connaissances. Convient également aux enfants !

>> Cycle animations alimentation samedi 21 octobre de 14h à 18h. Entrée 10 €

>> Casa Consolat, rue Consolat – Marseille 5e

>> Plus d’infos

3. Rallye découverte des vins de la Sainte-Victoire



L’association des Vignerons de la Sainte-Victoire organise le samedi 21 octobr,e au départ de Rousset, le 16e Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire. Face à la belle et majestueuse montagne, les vignerons seront heureux de vous accueillir le temps d’une journée d’automne pour une découverte conviviale et ludique de leurs caves et de leurs domaines. En route, découvrez les animations et résolvez les énigmes pour révéler notre patrimoine viticole.

>> Rallye découverte des vins de la Sainte-Victoire, samedi 21 octobre. Tarif 37 €, -16ans 12 €

>> Association des Vignerons de Sainte-Victoire

>> Plus d’infos

4.Trail Urbain à Marseille

Envie de découvrir Marseille autrement, l’équipe de Running Events vous donne rendez-vous le dimanche 22 octobre pour la 2e édition du Trail urbain. Tout le week-end, admirez la cité phocéenne au travers de parcours inédits. Course de nuit, sur la plage ou sur les sentiers et escaliers du parc de Notre-Dame de la Garde pour profiter de panoramas exceptionnels. Allez, chaussez vos runnings et prenez le départ de cette folle course !

>> Trail Urbain à Marseille du vendredi 20 au dimanche 22 octobre.

>> Marseille

>> Plus d’infos

5. Salon créateurs de la Côte bleue



À la recherche de made in sud ? Ce week-end, une vingtaine de créateurs de notre région se sont donné rendez-vous pour notre plus grand plaisir. Créé par la ville de Carry le Rouet et par French Compagnie, une association qui revendique le made in France dans l’art et la création, le salon se déroulera à l’espace Fernande. Une jolie initiative et l’occasion d’une belle balade.

>> Salon créateurs de la Côte Bleue, samedi 21 et dimanche 22 octobre de 10h à 19h. Entrée libre.

>> Espace Fernande – Carry le Rouet

>> Plus d’infos

Et aussi….