[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

L’été indien a joué les prolongations sur notre belle métropole, malgré le petit vent du jour qui va s’atténuer prochainement ! Pour ce mois d’octobre c’est un chouette programme qui nous attend. Ce week-end, expositions artistiques, cinéma, fiesta, histoire et rencontres sont au rendez-vous. Sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Festival Poc 2017

Cette année le Festival Poc célèbre sa 12ème édition ! Un rendez-vous artistique devenu incontournable. Le temps d’un week-end, commerçants, artisants et ateliers ouvrent grand leur portes pour un parcours artistique hétéroclite. 120 artistes répartis sur 65 lieux entre les Réformés et Longchamp, pour offrir au grand public l’art sous toutes ses formes. Photographies, peintures, sculptures, dessins, une sortie familiale à ne pas manquer.

>> Festival Poc, vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre. Entrée libre

>> Quartier Réformés à Longchamp – Marseille 5e

>> Plus d’infos

2. 3e anniversaire du cinéma Le Gyptis

Le cinéma marseillais Le Gyptis vous accueille ce week-end pour souffler sa 3e bougie. Des projections gratuites et des échanges avec les réalisateurs vous sont proposés. Films indépendants et poétiques qui conviennent également aux plus jeunes. Au programme La nuit où j’ai nagé de Damien Manivelle et Koheu Igarashi, projection samedi en présence du réalisateur. On se fait une toile ?

>> 3e anniversaire du cinéma Le Gyptis, samedi 7 octobre de 20h à 23h. Gratuit. Convient aux plus de 8 ans

>> Le Gyptis, 136 rue Loubon – Marseille 3e

>> Plus d’infos

3. Before Fiesta des Suds

Le rendez-vous des noctambules démarre le week-end prochain, mais pour s’échauffer rendez-vous ce samedi avec la F**kin’ Brexit Edition ! Une soirée comme un pont entre la cité phocéenne et la capitale anglaise qui nous met l’eau à la bouche. Pour vous faire danser jusqu’au petit jour, BCUC, K.O.G, La Chica, Wicked Girls et Pink Ponk. De quoi s’ambiancer sur des sonorités afro et patienter (presque) sagement jusqu’au week-end prochain !

>> Before Fiesta des Suds, samedi 7 octobre de 20h à 3h.

>> Tarif prévente 17€ / Sur place 20€

>> Dock des Suds , 12 rue Urbain V – Marseille 2e

>> Plus d’infos

4. Phot’Aix édition 2017

Ce week-end, c’est le lancement de la 17e édition du festival aixois de la photographie, Phot’Aix. Cette année le parcours vous entraine entre la Chine et la France, au travers du regard des artistes participants. 24 photographes, répartis en 23 lieux qui vous proposent leur vision de ce pays mystérieux. Entre amis ou en famille, venez vivre un moment poétique.

>> Phot’Aix édition 2017, samedi 7 octobre de18h30 à 21h30. Gratuit

>> Le Cercle des Arts, 8 rue Loubon – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Fête de la science

Et la Fête de la science démarre aussi ce week-end ! Jusqu’au 15 octobre, toute la région vous invite à venir apprendre au travers de différents rendez-vous et animations. Aix-en-Provence, Marseille et Martigues vous accueillent dans leurs Villages des Sciences pour des journées de découvertes qui raviront petits et grands. Des parcours pensés pour enrichir vos connaissances et titiller votre curiosité.

>> Fête de la science, du vendredi 6 octobre au vendredi 13 octobre.

>> Attention parfois entrée sur réservation.

>> Aix-en-Provence – Marseille

>> Plus d’infos