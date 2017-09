[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end les nuages seront de la partie ! Mais bien que l’automne semble être venu, les Métropolitains ne sont pas dépourvus. En effet le programme de cette fin de semaine s’annonce riche et festif. Concert caritatif, sardinade géante, journée en famille ou découverte du patrimoine : sortez vos agendas, voici notre sélection d’idées sorties pour ce week-end !

1. Festival Hope Project



Le Festival Hope Project, porte bien son nom puisqu’il s’agit d’un concert caritatif en faveur de l’hôpital des enfants de la Timone. Une soirée qui débutera dans la bonne humeur avec un apéritif foodtrucks et un orchestre live. Ensuite, la scène du théâtre Silvain accueillera l’artiste Nathalia Mking pour un concert aux sonorités jazz et blues, suivie par le groupe électronique Synapson. Une soirée de fête et de partage à vivre entre amis ou en famille.

>> Festival Hope Project, vendredi 15 septembre de 18h30 à 23h. Tarif 25€

>> Théâtre Sylvain, chemin du pont de la fausse monnaie – Marseille 7e

2. La grande sardinade de Marseille



La Sardine a du coeur ! Marseille, Allauch, et Plan-de Cuques vous donnent rendez-vous pour une manifestation solidaire au profit d’actions en faveur de la jeunesse de notre région. Animations musicales et artistiques, démonstrations des Marins Pompiers et dégustation du (petit) poisson le plus célèbre de la ville. En famille ou entre amis, cette sardinade géante sera un moment convivial mais aussi solidaire.

>> La grande sardinade de Marseille. Samedi 16 septembre de 10h à 18h. Tarif menu 15€ (Apéro-sardines-panisses-dessert-boisson)

>> Quai de la Fraternité – Marseille 2e

3. Famillathlon 13



Ce dimanche, les familles sont attendues au Parc Borely pour un week-end festif et sportif ! Toute la journée démonstrations, initiations et activités gratuites seront proposées, zumba, danse, fitness,volley, de quoi se dépenser et s’amuser ! Un rendez-vous familial pour éveiller les plus jeunes à la pratique d’activités sportives.

>> Famillathlon 13, dimanche 17 septembre de 11h à 18h. Gratuit

>> Parc Borely – Marseille 8e

4. Festival de la chanson française du pays d’Aix



Du 24 septembre au 7 octobre, Aix-en-Provence se fera musique avec le Festival de la chanson française. Depuis 15 ans, c’est le rendez-vous festif de la rentrée, avec une programmation éclectique, partagée entre jeunes artistes et chanteurs (re)connus. Cette année, le Festival accueille, notamment, Amir. Un festival qui débutera ce week-end avec l’ouverture d’un stand aux Allées provençales pour réserver vos places.

>> Festival de la chanson française du aays d’Aix – stand ouvert à partir du 14 septembre. Concerts du 24 septembre au 7 octobre.

>> Aix-en-Provence

5. Journées européennes du patrimoine



Place à la 34ème édition des journées européennes du patrimoine. L’occasion de découvrir en famille les trésors cachés de nos villes. Une édition résolument tournée vers le jeune public afin de les sensibiliser à la richesse du patrimoine et de l’histoire de notre Nation. Aix-en-Provence, Marseille, Aubagne, et toutes les communes de France vous accueillent pour un week-end tout en découvertes.

>> Journées européennes du patrimoine – samedi 16 et dimanche 17 septembre.

>> Toutes les communes de la métropole

