[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La métropole reprend son rythme et les sorties du week-end aussi ! Un joli programme nous attend pour profiter, encore un peu, du soleil en famille. Ce week-end il y aura de la musique, du sport, de la culture, beaucoup d’échanges et de rencontres. Sortez vos agendas sans plus attendre, voici notre sélection d’idées sorties dès vendredi !

1. MMX Festival à Marseille



Marseille capitale de la culture urbaine ? Why not ! En tout cas, c’est ce week-end que débute le MMX Festival, l’événement musical de la rentrée qui met à l’honneur Rap et musique Hip-Hop. Pendant 15 jours, concerts et rencontres sont organisés. Les collectifs Acontraluz et WeArt On s’unissent pour offrir sur une cinquantaine d’événements dans plus de 40 lieux. Pour finir en apothéose le week-end prochain avec sur scène une pléiade d’artistes tels que Don Choa (Fonky Family) ou S-Crew notamment.

>> MMX Festival du 7 au 17 septembre. Afterworks Entrée libre / Concerts à partir de 37,51€

>> Marseille

>> Plus d’infos

2. Fête des associations et du sport d’Aubagne



Les associations de la ville d’Aubagne et de ses alentours viennent à votre rencontre, ce samedi, à l’Esplanade de Gaulle pour vous proposer des démonstrations et des initiations. L’occasion de découvrir de nouvelles activités pour les petits comme pour les Et en ouverture, une cérémonie des trophées, le vendredi à 18h à l’Espace des liberté. De jolies découvertes en perspective !

>> Fête des associations et du sport d’Aubagne, samedi 9 septembre de 10h à 18h. Gratuit

>> Esplanade de Gaulle – Aubagne

>> Plus d’infos

3. Vivacité à Marseille



Quant aux associations marseillaises, elles font également leur rentrée et plus de 400 sont présentes au parc Borely pour vous renseigner sur toutes leurs activités. Jeux d’échecs, chants, danses, musique ou encore ateliers d’écriture. Des initiations et des démonstrations sont proposées dans les divers espaces du parc, sport, spectacle, enfants, culturel… Une journée d’échanges et de rencontres placée sous le signe du respect de l’environnement.

>> 9e édition du festival des associations, dimanche 10 septembre de 10h à 18h30. Entrée libre.

>> Parc Borely – Marseille 8e

>> Plus d’infos

4. Salon littéraire du Pays d’Aix

Jusqu’au 10 septembre 2017, l’association Les Ecrivains en Provence présentera son 28e Salon littéraire. Une centaine d’auteurs, nationaux et régionaux, en littérature généralement, polars, ados, jeunesse, bandes dessinées et beaux livres, viendront dédicacer leurs ouvrages, débattre et dialoguer avec leurs lecteurs. Cette année, Haïti est le pays invité dans le cadre des 21e rencontres Ces lettres venues d’ailleurs.

>> 28e Salon littéraire du Pays d’Aix, du jeudi 7 au dimanche 10 septembre. Entrée libre.

>> Fuveau

>> Plus d’infos

5. Assogora sur le cours Mirabeau

À Aix-en-Provence aussi, ce sera l’occasion pour les associations de se faire connaitre du grand public. Le cours Mirabeau se transforme en agora le temps d’une journée de fête et d’échanges, pour découvrir la diversité du monde associatif.

>> Assogora dimanche 10 septembre à partir de 10h. Entrée libre

>> Cours Mirabeau – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos