[Agenda] Nos idées sorties du week-end

L ‘été s’est définitivement installé sur notre belle métropole ! Ce week-end c’est un programme festif qui nous attend, journée en famille, live musicaux, brunch entre amis ou danse en plein air. Il y aura de quoi faire. Sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Les Family Halles

Tous les samedi soirs, les Halles de la Major vous proposent de passer la soirée en famille. Pendant que les grands profitent de l’apéro en terrasse, les kids s’amusent à l’étage avec l’équipe de Little Monsters Kids. Ce samedi, nos chères têtes blondes vont se déchainer sur de la musique avec des battles de danse et des déguisements festifs. Un moment convivial et familial.

>> Les Family Halles samedi 17 juin de 19h à 23h. Tarif 15€/enfant (buffet et animations). Réservations conseillées.

>> Les Halles de la Major, 12 Quai de la Tourette – Marseille 2e

>> Plus d’infos





2. Concert Chants populaires de Méditerranée

Cinq artistes partageront, ce week end, leur répertoire musical made in sud en interprétant des chants venus de Sicile, d’Espagne, d’Algérie et d’Occitanie. Une réunion musicale, où les musiciens partagent leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodie. En continuité du Festival CaravanSérail cette soirée s’annonce riche en sonorités.

>> Caravansérail samedi 17 juin de 18h à 23h. tarif plein 15€ / Tarif réduit 12€

>> Cie Rassegna, 5 rue Méolan – Marseille 1er

>> Plus d’infos

3. Intercontinentals

Dans le cadre de la 22e édition du Festival de Marseille, la Friche de la Belle de Mai vous propose un concert ethno-jazz. Un live interprété par un trio de guitares et une batterie pour vous faire voyager à la rencontre des musiques d’Afrique, de quoi en prendre plein les oreilles !

>> Interontinentals dimanche 18 juin de 18h30 et 23h. Gratuit.

>> Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin – Marseille 3e

>> Plus d’infos



4. Laurent Garnier au Rooftop

Dimanche le R2 invite le célèbre DJ Laurent Garnier à prendre les platines du roof top marseillais. Une soirée qui s’annonce festive et électrique ! Le rendez-vous des noctambules qui refusent de voir le week-end finir.

>> Laurent Garnier dimanche 18 juin de 19h à 2h. Tarif 27€

>> R2 Les Terrasses du port, 9 quai du Lazaret – Marseille 2e

>> Plus d’infos



5. Brunch sur l’eau

Le dimanche jour de brunch ! Le Coogee quitte le boulevard Baille pour embarquer sur le Noctilo et vous propose un brunch sur l’eau. Un concept parfait pour les beaux jours. Café, jus de fruits maison et oeufs brouillés, on s’installe et on déguste en famille ou entre amis. Pas de mal de mer le bateau reste à quai !

>> Brunch sur l’eau par Coogee, dimanche 18 juin de 12h à 16h. Tarif 40€ réservation obligatoiree (30 personnes maximum)

>> ERRE 1930, 230 quai du port – Marseille 2e

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Danser sur le Cours Julien, de juin à août chaque samedi on s’amuse, on danse et on pique-nique en famille ou entre amis sur le cours. Plus d’infos

>> On se cultiver avec les Journées nationales d’archéologie, à Marseille dans les autres communes de la métropole. Quelques pistes à exploiter en famille dans notre article en ligne

>> Vide dressing à Aix, ce dimanche à l’hotel Renaissance, blogueuses et fashionnistas vident leurs armoires pour notre plus grand plaisir. C’est le bon plan shopping du week-end ! Plus d’infos