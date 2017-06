[Agenda] Nos idées sorties du week-end, quel beau programme !

Métropolitains , la fin des longs week-end ne marque pas celle des sorties ! Clubbing, balade en bateau, Yoga solidaire, activité pour les minots ou action écocitoyenne, il y aura de quoi faire. Sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Le Patio des Docks

Le Patio des Docks fait sa rentrée ! Après un hiver somme toute beaucoup trop long, le O’Piers reprend du service et relance pour votre plus grand bonheur les soirées du Patio des Docks. Chaque vendredi et samedi, on s’y retrouve entre amis pour boire un coup, manger un bout et perfectionner ses dernières chorégraphies !

>> Patio des Docks, samedi 10 juin de 19h à 2h. Entrée libre

>> Les Docks Village, 10 place de la Joliette – Marseille 2e

>> Plus d’infos

2. La Régate des Chefs

Imaginez partir en mer toute la journée accompagné des virtuoses de notre gastronomie. Ça donnerait sûrement un brunch incroyable, un dîner sensationnel et une ambiance conviviale ! Ça tombe bien ce week-end embarquez sur la Régate des Chefs. Les plus talentueux chefs marseillais vous donnent rendez-vous pour une journée gourmande ce dimanche. Un moment à partager entre amis ou en famille cette journée convient également aux plus petits.

>> La Régate des Chefs, dimanche 11 juin de 10h à 23h. Tarif sur place 29€

>> CNTL Marseille, Quai Marcel Pagnol – Marseille 7e

>> Plus d’infos



3.Yoga Rose

Ce dimanche une séance de yoga est organisée pour la bonne cause. Seule, en famille ou entre amies, pratiquantes ou simples curieuses, un moment d’énergie positive, de bien-être à partager dans la bonne humeur et… vêtues de Rose ! Une séance d’1h30 pour soutenir l’association SOS Cancer du sein Paca. Allez, on attrape son tapis et on file recharger ses énergies au soleil.

>> Yoga Rose, dimanche 11 juin entre 10h et 12h30 aux Terrasses du Port. Tarif 5€

>> Les Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret – Marseille 2e

>> Plus d’infos

4. Seconde Nature au chapiteau de la Belle de Mai

Vous ne savez pas comment occuper votre dimanche ? Rendez-vous sous le chapiteau de la Friche. Le collectif Seconde Nature vous propose activités, brunch en famille et musique, rien que ça ! On déguste, on joue à la pétanque ou on apprend le houla hoop sur de la House Music. Bref, vous avez le choix et en plus ,c’est gratuit.

>> Chapiteau de la Belle de Mai, dimanche 11 juin à partir de 12h. Entrée libre.

>> 38 traverse Notre Dame de Bon Secours – Marseille 3e

>> Plus d’infos



5. La Course des Embruns

Ce dimanche la 19e édition de la Course des embruns vous entraînera entre mer et collines sur les routes de la Côte bleue à Sausset-les-Pins. 11,2km pour longer la mer et explorer les sentiers à l’ombre des pins. À vos baskets !

>> La Course des Embruns, dimanche 11 juin de 9h à 12h. Inscription 11,99€

>> Sausset-Les-Pins

>> Plus d’infos