[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Un nouveau long week-end pour notre jolie métropole, et un programme familial pour ce week-end ! Marché de créateurs, festival electro, course féminine mythique, salon déco ou sorties pour les minots, sortez vos agendas ! Voici nos idées sorties du week-end.



1. Happy Créa

Ce week-end à Aix-en-Provence se tiendra le Happy Créa, un rendez-vous de créateurs made in sud. Mode, accessoires, déco, de jolies découvertes et dans une ambiance conviviale. Retrouvez-vous à l’hôtel Gallifet pour une chouette séance shopping !

>> Happy Créa du jeudi 1er au dimanche 4 juin de 12h à 19h. Gratuit

>> Hôtel de Gallifet, 52 rue Cardinale – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos



2. Festival le B:onAir

le Festival B:onAir revient ce week-end pour sa deuxième édition. Un festival de musique pour mettre en avant des collectifs marseillais et parisien. Une programmation pointue entre rave et house, Malcom, Bagarre, Inga Mauer ou encore The Black Madonna sont attendus pour le plus grand plaisir des noctambules.

>> Festival le B:onAir, vendredi 2 juin et samedi 3 juin à partir de 19h. Tarif à partir de 10€.

>> Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin – Marseille 3e

>> Plus d’infos



3. Salon Vivre Côté Sud

Depuis presque 20 ans le Salon Vivre Côté Sud rassemble des milliers de visiteurs. Ce week-end, on aura envie de tout changer dans sa maison ! Décoration, jardin, saveurs, art de vivre, l’illustration vivante du magazine en plein air. Pour cette nouvelle édition, le salon Vivre Côté Sud s’installe au parc Jourdan à Aix-en-Provence et portera le thème « Bleu infini ». 260 exposants vous accueillent et vous présenteront leurs pépites déco !

>> Salon Vivre Côté Sud du vendredi 2 au Lundi 5 juin de 10h à 18h. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

>> Parc Jourdan, Avenue Anatole France – Aix-en-Provence

>> lire notre article Plus d’infos



4. La Marseillaise des femmes

La course féminine La Marseillaise des Femmes dévoile sa 8e édition ce week-end ! Ce dimanche 4 juin 2017 des centaines de femmes prendront le départ pour une course dans les quartiers emblématiques du Prado. Les 5,4km de parcours emporteront les sportives le long des plages et au coeur du Parc Borély. Cet événement sportif est accessible à toutes les coureuses et les marcheuses, à partir de 15 ans. 3 challenges sont proposés, Challenge Mère-fille(s), Challenge Copines et Challenge Entreprises. Courir La Marseillaise des Femmes, c’est s’engager pour de belles causes. En achetant un dossard, chaque coureuse soutient la Recherche Médicale dans sa lutte contre le cancer du sein ainsi qu’Amnesty International pour les droits et les libertés des femmes dans le monde. Deux euros par dossard sont reversés à ces deux associations.

>> La Marseillaise des Femmes, dimanche 4 juin départ à 9h. Inscription sur place 30€

>> Plus d’infos



5. Battle Challenge South Concept

Avis aux amateurs de danse, et plus particulièrement de Hip-Hop ! Ce week-end au théatre Sylvain se tiendra la 7e édition du Battle Challenge South Concept. Le rendez-vous des meilleurs danseurs de la régions « s’affronteront » dans des battles sous l’oeil d’un jury de professionnel et les cris du public.

>> Battle Challenge South Concept, samedi 3 juin de 10h à 19h. Tarif 5,49€

>> Théâtre Sylvain, chemin du Port de la Fausse Monnaie – Marseille 7e

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Pour la première fois, la Maison de Nostradamus et son jardin des simples participent à l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins ». Situé dans le château de l’Empéri il est constitué de plantes utilisées à l’époque de Nostradamus et permet d’évoquer la médecine et « l’art de la pharmacaiterie » à la Renaissance. Ateliers créatifs pour les enfants, concerts, visite et conférences, on passe le week-end au grand air ! Plus d’infos.

>> Ce week-end, Vitrolles vous propose un programme festif et familial. Festi’pitchou et Sun Day un programme entièrement dédié aux enfants de 0 à 11 ans. Ateliers, jeux, cirque acrobatique, chansons théâtralisées, livres,histoires, danses… tout est gratuit et se déroule dans le parc de Fontblanche. Plus d’infos

>> Le dimanche 4 juin, ce sera jour de fête dans les stations nautiques de Méditerranée. L’objectif faire découvrir les sports et activités nautiques au plus grand nombre ! La Ciotat vous propose de nombreuses activités. Plus d’infos