[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Un long week-end pour les métropolitains qui ont la chance de faire le pont, et bonne nouvelle le soleil sera au rendez-vous ! Roof top à la Friche, Nature, festival en famille, yoga en plein air ou découvertes artistiques, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !



1. Ouverture du Roof Top de la Friche

L’arrivée de l’été annonce l’ouverture des plus beaux roof top marseillais. La Friche de la Belle de mai récidive cette année avec l’édition On Air 2017. Chaque vendredi et samedi soir, du 26 mai au 26 août, profitez du coucher de soleil sur les toits de Marseille sur une programmation toujours plus pointue. Musiques électroniques bien sûr, mais aussi africaines, jazz, salsa… Au total, cinquantaine d’artistes confirmés issus de la scène locale et de contrées plus lointaines assureront ce voyage estival. Un rendez-vous familial avec, sur place, terrain de pétanque, jeux pour enfants, bar à cocktails et nouveaux délices à grignoter. Vous savez quoi faire de vos week-end désormais !

>> Roof Top de la Friche de la Belle de Mai. Vendredi 26 mai et samedi 27 mai de 19h à 23h. Gratuit

>> Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin – Marseille 3e

>> Plus d’infos



2. Journée des plantes d’Albertas

Ce week-end les Jardins d’Albertas, classés monument historique, accueillent les Journées des plantes d’Albertas, événement annuel et incontournable dans le Sud de la France pour les amateurs de plantes et les amoureux de jardins. Plus de 170 exposants, sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs productions vont partager leur passion pour la diversité botanique et l’art des jardins. Au programme exposition et vente, espace conseils, animation, visites guidées et conférences pour découvrir, rencontrer et échanger.

>> Journée des Plantes d’Albertas

>> Vendredi 26 mai au dimanche 28 mai de 9h à 19h. Tarif 8€ / gratuit -16ans

>> Les Jardins d’Albertas – 13320 Bouc-Bel-Air

>> Plus d’infos



3. Dimanche de la Canebière

Un dimanche par mois la plus célèbre avenue de la cité phocéenne prends des airs de fête ! Les Dimanches de la Canebière c’est un rendez-vous festif et familial au programme coloré. Animations pour petits et grands, ateliers numériques, musique live et performances de cirque, de quoi en prendre plein la vue !

>> Dimanche de la Canebière #5 dimanche 28 mai de 11h à 18h.Gratuit

>> La Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos



4. Yoga à Borely

Chaque dimanche le parc Borely se transforme en mini Central-Park avec ses cours de yoga collectifs en plein air. À l’ombre des arbres et sur le chant des oiseaux on adopte les postures positives de ce sport bon pour notre Karma !

>> Yoga à Borely dimanche 28 mai de 10h à 11h30. Tarif 5€

>> Parc Borely – Marseille 8e

>> Plus d’infos



5. Le Marché des Arts

À l’occasion des Dimanches de la Canebière, le 28 mai, la Galerie-Café POC renouvelle son Marché des arts et transforme le cours Joseph Thierry en galerie à ciel ouvert. L’occasion de découvrir des artistes régionaux.

>> Le Marché des arts dimanche 28 mai de 11h à 19h. Gratuit

>> POC, 30 cours Joseph Thierry – Marseille 1er

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Danser sur le Quai, s’amuser, partager entre mer & terre de mai à âoût, tous les vendredis et samedis, on danse tous sur le quai. Plus d’infos.