[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Ce week-end, la métropole nous invite à profiter du soleil avec un programme en plein air ! Marché de créateurs, festival eco-responsable, dimanche en famille, sophrologie au soleil, festival de l’éloquence, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !



1. Happy Market

Le Happy Market, le marché de créateurs made in sud revient sur le cours d’Estienne d’Orves. De jolies trouvailles et de la bonne humeur en perspective. Déco, mode, bijoux et univers de l’enfant, l’occasion de se balader et faire du shopping en famille ce samedi !

>> Happy Market samedi 20 mai de 10h à 19h. Ouvert à tous.

>> Plus d’infos

2. Open Bidouille Camp

L’association Anonymal organise ce week-end à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, la 3e édition de l’Open Bidouille Camp provence. Un événement qui met le numérique à l’honneur ! Sur place découverte de la fabrication numérique, ateliers et Do It Yourself pour petits et grands, le rendez-vous des geeks.

>> Open Bidouille Camp samedi 20 mai de 10h à 19h. Ouvert à tous

>> 67 bis rue Espariat – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Festival Etang d’Arts

Retrouvez-vous au festival Étang d’Arts, un événement éco-labéllisé et gratuit, qui se déroule tout le week-end au parc Borély. Un rendez-vous qui met à l’honneur la culture marseillaise tout en sensibilisant au développement durable et à l’économie solidaire. Au programme danse, concerts, courts-métrages et graffeurs. Des performances live et un marché de 50 artisans et créateurs régionaux.

>> Festival Etang d’Arts samedi 20 et dimanche 21 mai à partir de 14h. Ouvert à tous.

>> Parc Borely – Marseille 8e

>> Plus d’infos



4. Sophrologie Pratique



Ce samedi sur la pelouse du même parc de Borely, un cours de sophrologie collectif vous est proposé pour découvrir des exercices de relaxation pour mieux vivre les épisodes de stress que nous apporte le quotidien. Un apprentissage sous le soleil pour être plus positif !

>> Sophrologie, samedi 20 mai de 10h à 11h30. Tarif 10€/personne.

>> Parc Borely – Marseille 8e

>> Plus d’infos



5. Local Zeste



Ce dimanche artistes locaux et bonne ambiance pour une journée que l’on passe en famille. Local Zeste vous invite à profiter du soleil entre grillades, fripe, musique live et même un artiste tatoueur pour les plus courageux.

>> Local Zeste, dimanche 21 mai de 12h à 21h. Tarif 5€

>> 47 route des Camoins – Marseille 11e

>> Plus d’infos

Et Aussi…

>> Un festival qui fait place à l’éloquence amoureuse, ça vous dit ? Les Journées de l’éloquence d’Aix-en-Provence démarrent samedi et jusqu’au 27 mai. Rendez-vous à 20h30 donc, sur le cours Mirabeau pour l’inauguration avec « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée », une pièce adaptée d’Alfred de Musset par la compagnie Les Larrons. Plus d’infos