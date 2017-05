[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Ce week-end le soleil jouera à cache-cache sur la métropole. Pas de panique, c’est un programme hétéroclite qu’elle vous prépare. Salon vintage, roof top clubbing, marché de créateurs, concert live, fête de la Nature ou vide dressing. Sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. South Vintage Festival

À Trets ce week-end c’est le rendez-vous des nostalgiques ! Amoureux du vintage, chineurs et collectionneurs se retrouvent pour cette 3e édition qui s’annonce haute en couleurs. Sur place, de jolies merveilles à dénicher, des danses et des jeux, et de quoi se régaler avec les food et wine trucks. Entre amis ou en famille une belle occasion de passer la journée en plein air.

>> South Vintage Festival – vendredi 12 à partir de 17h, samedi 13 et dimanche 14 de 10h à 19h. Entrée libre

>> Domaine du Moulin de l’Arc – Trets

>> Plus d’infos

2. Roof Top à Aix



Aix-en-Provence fête l’arrivée de la belle saison et ouvre ce week-end son Roof Top. L’Oxydium vous attend pour une soirée de folie. Sur place DJ set pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, tapas et coktails pour la survie. Et bonne nouvelle pour y aller c’est gratuit, pensez tout de même à réserver.

>> Oxydium – vendredi 12 mai de 19h à 2h. Entrée libre

>> 190 rue Marcelle Isoard – Aix-en-Provence

>> plus d’infos





3. Le Live du 13

Ce samedi, la jolie maison d’hôtes de la Pointe-rouge, Le Volet Bleu, organise une belle journée de rencontres et de découvertes. Toute la journée dans le jardin une vente privée de créateurs made in sud et, à la nuit tombée, une soirée apéro live avec concert. Venez profiter d’un moment de détente sur des airs de jazz, de salsa et de pop. Organisée par la jolie blogueuse Elodie de Chut mon secret, cette journée ensoleillera votre week-end !

>> Le Live du 13, samedi 13 mai de 11h à 00h entrée libre

>> Le Volet Bleu, 8 impasse Tassy – Marseille 8e

>> Plus d’infos





4. Fête de la nature au Domaine Gassier

Pour fêter la Nature, le domaine Gassier, à Puyloubier, ouvre ses portes ce samedi pour une journée découverte de ses vignobles biologiques. Balade à pied ou en vélo électrique, mis à disposition, sur le sentier des vignes, dégustation de millésime, exploration du chai, découverte de la faune et de la flore en compagnie d’un garde nature du Grand Site Sainte-Victoire

>> Portes ouvertes Domaine de Gassier, samedi 13 mai de 10h à 18h.

>> Chemin de la Colle – Puyloubier

>> Plus d’infos

5. Vide Dressing à la Villa Gaby

Le désormais célèbre vide dressing Paulette Market installe ce week-end ses portants à la Villa Gaby. Une vue imprenable et une lieu magnifique pour faire de bonnes affaires. Modeuses et fashionnistas y vident leurs armoires pour notre plus grand bonheur. Grandes marques et petits prix seront de la partie, sur place corners food et jeux pour les plus petits. Une journée conviviale pour remplir ou vider ses placards !

>> Paulette Market, dimanche 14 mai de 10h30 à 18h. Entrée 2€

>> Villa Gaby, 285 Corniche Kennedy – Marseille 7e

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Festival Mondjali. Le Secours populaire 13 organise une journée pour sensibiliser et collecter pour ses projets de solidarité dans le monde. Au programme animations, repas et boissons du mondes, danses et musique live. Un rendez-vous solidaire. Plus d’infos

>> Ballade méditative et rencontre avec la forêt Sainte-Baume pour déconnecter et reconnecter avec l’essentiel. Plus d’infos

>> Yoga on the beach, ce dimanche sur la plage du Prophète de Marseille, face à la mer pour enchainer les postures et libérer votre esprit de toutes les tensions accumulées durant cette semaine de boulot. Une seule règle amener sa serviette ou son tapis. Namaste ! Tarif 10 €. Plus d’infos