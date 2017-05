[AGENDA] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end, priorité à la citoyenneté ! Mais pas que, une fois notre droit et devoir de vote accompli, on file profité du soleil. Festival artistique, Vide dressing, Garden party electro ou yoga en plein air : il y a de quoi faire. Sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !



1. Festival Calligraff’it

Dans une ambiance chill et décontractée sur les plages du Prado, découvrez Calligraff’it le festival de culture urbaine.Le but est de promouvoir l’art urbain, Marseille est une ville qui regorge de cette culture. Lors de cette sixième édition, une vingtaine d’artistes réaliseront des performances, des ateliers d’initiation seront proposés aux petits comme aux grands, la culture Hip-Hop/Electro sera également mise en avant grâce à des performances artistiques et musicales. Bref un programme haut en couleurs que l’on pense entre amis ou en famille.

>> Festival Calligraff’it samedi 6 mai de 14h à 22h. Gratuit

>> Plages du Prado – Marseille 8e

2. Vide dressing à Aix

L’hôtel Renaissance accueille ce week-end un vide dressing géant. Blogueuses et modeuses vident leurs armoires pour le plus grand plaisir des fashionnistas. Des articles de grandes marques à petits prix, une journée shopping pour faire des économies !

>> Vide dressing Renaissance, samedi 6 mais de 10h à 18h. Gratuit

>> Hotel Renaissance, 320 avenue Mozart – Aix-en-Provence

3. Magic Garden

Les Jardins d’Albertas accueillent pour la première fois un festival de musique électronique. Toute la journée, en plein air, profitez de la douceur des jardins sur des DJ sets live. Tout au long de la journée il y aura de quoi se régaler sur les food Trucks et les bar à cocktails.

>> Magic Garden dimanche 7 mai de 11h à 21h. Tarif 15€

>> Jardin d’Albertas – Bouc-Bel-Air

4. Cours de Pilates en plein air

À Aix-en-Provence dans le parc de la Torse, il y aura ce dimanche un cours de Pilates. Cette gym douce qui tonifie le corps. Aucune restriction, ce cours est ouvert à tous les niveaux, pas besoin d’inscription on vient si l’on veut. On vous attend avec tapis et serviette à 10h20.

>> Pilates en plein air. dimanche 7 mais de 10h30 à 11h30. Tarif 5€

>> Parc de la Torse, 69 cours Gambetta – Aix-en-Provence

5. Sueño Festival

Également à Aix-en-Provence, tout proche du centre-ville, Sueño Festival propose une journée et une nuit de fête sur fond de musique électro. En cette veille de jour férié, aucun souci pour le couvre feu, on profite de la musique et des cocktails toute la nuit et il y aura de quoi vous régaler. Des centaines de noctambules sont attendus, mais il reste encore quelques places.

>> Sueño Festival. Dimanche 7 mai de 12h à 6h. Tarif à partir de 18€

>> Les jardins du Hot Brass, 1857 ch d’Eglise – Aix-en-Provence

>> Plus d'infos

Et aussi…

>> On arpente, à pieds ou en VTT, les chemins de légende le temps d’une balade en famille ou entre amis avec le 9e Festival de randonnées du pays d’Aubagne et de l’Étoile. Au choix : 28 randonnées thématiques, culturelles, sport-nature, patrimoine, gourmandes et une nocturne pour marcher vers les étoiles. Et pour les plus aguerris, découverte du nouveau GR du pays, à travers 14 communes du pays minier sur 120 km. Dimanche 7 et lundi 8 mai. Gratuit mais sur réservation au 04 42 03 49 98. Plus d’infos