[Agenda] Nos idées sorties du 1er long week-end de mai !

Un premier long week-end pour accueillir le joli mois de mai. La métropole vous propose un programme coloré pour profiter du retour du soleil ! Echanges littéraires, soirée clubbing, et défilés festifs. Sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Printemps du livre de Cassis



Ce week-end à Cassis se déroulera la 29ème édition du Printemps du livre. Cette année le thème de l’événement sera Écrire face au chaos du monde. Sous le soleil de Cassis dans l’amphithéâtre, débats et échanges avec les écrivains pour découvrir le processus littéraire. Des rencontres animées par Patrick Poivre d’Arvor et Marc Fourny. Tout au long du week-end des concerts de Jazz donneront le rythme !

>> Printemps du livre de Cassis du samedi 29 avril au lundi 1er mai. Ouvert à tous.

>> Cassis

>> Plus d’infos

2. Love on the Roof



Le Rooftop marseillais vous propose un week-end de danse et de musique électro. Comme à leur habitude le collectif du Roof vous a préparé une programmation live prometteuse. Worakls, Will Spleenn et Olik. La soirée parfaite pour fêter ce long week-end.

>> R2 Rooftop dimanche 30 avril de 12h à 2h. Entrée 22€ avant 20h30

>> Les Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret – Marseille 2ème

>> Plus d’infos

3. Enduro à Gémenos.

La 4ème Enduro des veilleurs de Vie aura lieu ce dimanche, une course de VTT pour sensibiliser au don de moelle osseuse et agir pour la recherche sur les cancers pédiatriques. De nombreuses animations seront proposées dans le d’Albertas. Objectif de cette journée, sensibiliser au Don de vie les coureurs et le public, afin de recueillir de nouvelles inscriptions au registre national des donneurs, essentiel pour sauver des personnes atteintes de lymphoïdes ou de leucémies. Une journée sportive que l’on passe en famille pour la bonne cause.

>> Enduro Veilleurs de vie dimanche 30 avril de 9h à 18h. Ouvert à tous

>> Gémenos

>> Plus d’infos

4. Les Dimanches de la Canebière

Les Dimanches de la Canebière reviennent pour une quatrième édition. Artistes et familles réinvestissent la plus célèbre avenue marseillaise pour une journée festive. Acrobates, musiciens, dégustations culinaires , danseurs, de nombreuses animations sont prévues pour vous faire profiter de cette journée en plein air.

>> Les Dimanches de la Canebière. Dimanche 30 avril de 10h à 18h. Ouvert à tous.

>> La Canebière, Marseille

>> Plus d’infos

5. Carnaval d’Aix-en-Provence



Ce week-end le Cours Mirabeau sera envahit par une farandole d’acrobates, de marionnettes géantes et de chars colorés ! Le Carnaval d’Aix vous entraine au « Bord des Mondes » pour une balade onirique. Entre le ciel et la terre, le réel et le rêve, petits et grands en prendront plein la vue. Suivez les musiciens et les danseurs dans cette folle ronde.

>> Carnaval d’Aix-en-Provence dimanche 30 avril de 15h à 17h. Ouvert à tous

>> Le Cours Mirabeau – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Aubagne fait son Carnaval tout en couleurs. Le centre ville sera animé par toute une troupe d’artistes. Plus d’infos

>> Vitrolles fête le printemps du 29 avril au 10 juin au travers de 4 événements en plein air. Et ça commence ce samedi avec le carnaval. Plus d’infos