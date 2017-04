[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

En ce week-end du premier tour, il va falloir s’aérer un peu pour déconnecter. Heureusement la Métropole vous reserve un chouette programme ! Afterwork latino, saveurs méditerranéennes, brunch récréatif ou balade en famille, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. 4’ème Latin Night



Après l’émission radio Le Latin Show diffusé sur RCOM FM 97.6 , Samedi 22 avril , venez rejoindre la team radio pour la soirée LATIN NIGHT. Au programme DJ set qui mixe et remixe des sons purement latino. Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton et latin music, une seule règle danser ! Une soirée détente à passer entre amis, en plus l’entrée est gratuite.

>> Samedi 22 avril de 21h30 à 1h45. Entrée gratuite, conso obligatoire 3,50€

>> L’Afterwork, 3 place de Rome – Marseille 6e

2. Saveurs Méditerranéennes





Organisée par l’Association immigration espoir intégration, la soirée Saveurs méditerranéennes est un rendez-vous de rencontres pour découvrir les saveurs culinaires, les coutumes vestimentaires et la culture musicale. Sur place buffet, concert et défilé de costumes, un panel de la culture méditerranéenne.

>> Samedi 22 avril de 18h30 à 22h. Tarif 15€

>> Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France – Marseille 1er

3. Photowalk autour de la Bonne Mère





Un rendez-vous pour les passionnés de photos de tous niveaux. Débutants, amateurs ou professionnels sont invités pour une balade autour de la Bonne Mère. La belle se fera tirer le portrait sous les conseils avisés de Julien qui vous accompagne.

>> Samedi 22 avril de 17h à 20h. Ouvert à tous

>> Notre-Dame-de-La-Garde

4. Brunch Récréatif



Un Brunch coloré dans un loft de 500m² ça vous dit ? Un DJ live pour les grands et un espace jeux pour les enfants, mais pas que ! Le matin cours de yoga pour les plus courageux. À l’étage faites vous piquer par l’Ornithorynque lors d’une séance de flash tatoo, ou de jolies tresses (moins engageant !) par Zasa Coiffure. Il y aura même une vente de privée de grandes marques de créateurs à prix cassé et un loto pour clôturer cette folle journée. Voilà de quoi passer un dimanche amusant !

>> Dimanche 23 avril de 10 à 18h. Tarif kids 15€ / Brunch 25€

>> L’Arrêt création, rue plan fourmiguet – Marseille 1er

5. Dimanches détentes au Parc du Domaine de la Tour





La Ville de La Ciotat a mis en place les Dimanches détentes. En collaboration avec deux associations sportives ciotadennes. Des activités gratuites ouvertes à tous, tous les dimanches matins de 10h à 11h ou de 11h à 12h au sein du parc du domaine de la Tour. Marche nordique ou de Taïso encadrés par des professeurs qualifiés et diplômés. Un dimanche en plein air à passer en famille ou entre amis.

>> Dimanche 23 avril de 10h à 13h. Entrée libre

>> Ville de la Ciotat, Rond-point des Messageries maritimes – Marseille 6e

Et aussi…

>> Saint-Savournin organise une journée en plein air et familiale placée sous le signe de la nature, du sport, du patrimoine et de la randonnée.

>> Nettoyons la Nature, une opération nationale qui invite les volontaires des quatre coins du pays. Dans notre métropole ce samedi à partir de 9h30 une opération de nettoyage se déroulera à la Duranne, aux Catalans et au Vallon des Auffes notamment. Plus d’infos

>> C’est à Cassis qu’on prépare son jardin avec pépiniéristes, horticulteurs, herboristes, paysagistes, fleuristes… Deux jours pour choisir ses plantes et fleurs, de 9h à 18h, sur la place Bargemon et au jardin public. Ateliers créatifs pour les enfants.

>> Samedi, rendez-vous à Saint-Savournin pour découvrir une partie du nouveau GR de Pays « Sentier Provence Mines d’énergie » et tester sa motivation pour le prochain festival des randonnées du Pays d’Aubagne qui, lui, se tiendra du 6 au 8 mai. Départs des randonnées à 8h30 (10km) et à 10h30 (3km), et toute la journée, mur d’escalade, initiation à la marche nordique… Plus d’infos et inscriptions