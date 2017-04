[Agenda] Nos idées sorties pour le grand week-end de Pâques

En ce long week-end de Pâques les métopolitains vont avoir de quoi s’occuper ! Chasse aux oeufs, sorties en mer, journées sportives, sortez vos agendas voici notre sélection d’idées sorties du week-end !

1. Alice aux Docks

Pour célébrer Pâques, du 13 au 17 avril 2017, petits et grands s’émerveilleront avec « Alice aux Docks des merveilles » ! Un programme qui donnera vie aux personnages de Lewis Carroll, avec notamment un labyrinthe installé place du marché. Pour les gourmands dégustations et démonstration autour du chocolat. On en salive d’avance !

>> Alice aux Docks, du 13 au 17 avril 2017. Ouvert à tous

>> Docks village, 10 place de la Joliette – Marseille 2ème

>> Plus d’infos

2. Aix en foulées

Ce week-end Aix appartiendra aux coureurs ! Organisée par le club d’Aix Athlé Provence cette course est adaptée à tous les niveaux, avec une course spécialement faite pour les femmes. 5km, 10km et 20km, les trois courses sont ouvertes aux handisports, et 1€ sur chaque dossard vendu sera reversé pour soutenir l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une course pour la bonne cause !

>> Aix en foulées samedi 15 et dimanche 16 avril de 9h à 13h.

>> Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Régate en vue

Un dimanche en mer ça vous dit ? Un gros bateau qui vous embarque en mer pendant 1h30 pour 1 € symbolique, et assister à une véritable course de voiliers. Le vent, la voile, les conditions météo, les règles de course, la vitesse, etc. Tout vous sera expliqué à bord grâce à des commentateurs chevronnés. C’est le concept de Régate en vue pendant la SNIM, organisée par la Société Nautique de Marseille et ça se passera dimanche 16 avril.150 bateaux, 6 nationalités et 1500 marins un événement à ne pas rater.

>> Régate en vue dimanche 16 avril de 11h30 à 16h. Tarif 1€

>> Société nautique

>> Plus d’infos

4. Yoga sur la plage

Ce dimanche rendez-vous à 10h30 à Malmousque et sa superbe vue mer pour un cours de Yoga dynamique en bord de mer. Un moment de détente pour recharger ses batteries avec les premiers rayons du soleil. Cours de Yoga vinyasa ouvert à tous les niveaux, les débutants sont les bienvenus.

>> Yoga sur la plage dimanche 16 avril à partir de 10h30. Tarif 5€ (arriver 10min avant)

>> Malmousque Bay

>> Plus d’infos

5. Marche dans les calanques

Une marche au matin de Pâques pour profiter des calanques à l’aube. Depuis la calanque de Callelongue jusqu’à l’ancienne fortification le long de la mer, peu avant Marseilelveyre pour y célébrer la résurrection par un temps d’action de grâce et de chant.Un petit-déjeuner sortis des sacs sera partagé sur place avant que chacun rejoigne sa communauté pour le culte de Pâques.

>> Marche dans les calanques dimanche 16 avril de 6h30 à 9h30.

>> Calanques de Callelongue – Marseille 8ème

>> Plus d’infos