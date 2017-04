[Agenda] Idées sorties du week-end

La Métropole passera un week-end qui promet d’être ensoleillé et animé ! Danse, Slam, Défilé, Fitness ou jolies brocantes, sortez vos agendas voici les idées sorties du week-end.



1. Massilia Cumbia Session

Une soirée de danse à l’Espace Julien ! Cette année, c’est La Dame Blanche qui vous invite ce samedi 8 avril pour vous proposer une Cumbia session encore plus intense que l’année dernière avec Baja Frequencia pour finir la soirée jusqu’à 4h du matin. Préparez vos meilleures chaussures, vous danserez jusqu’au bout de la nuit.

>> Samedi 8 avril de 20h à 4h. Tarif 13,50€

>> Espace Julien, 39 cours Julien – Marseille 6e

>> Plus d’infos





2. Agro-Parade 2017

Une manifestation colorée pour soutenir le « bien manger » et les revenus des agriculteurs. Chars, costumes, tambours et trompettes, les petits gourmets et les grands gourmands sont inviter à défiler sur la Canebière.

>> Samedi 8 avril de 14h à 17h. Entrée libre

>> Kiosque des Réformés Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos



3. Fitness et brunch à Aix

Shake Up Studio lance les ateliers « Fitness & Brunch » ! Une fois par mois, un atelier spécifique : Bikini Body / Stretch & Tone / Cardio Booster… 2 heures de sport suivies d’un brunch healthy. Au menu smoothies multivitaminés, eaux aromatisés et snacks sains. Une matinée pour commencer à préparer l’été.

>> Samedi 8 avril, de 9h30 à 13h. Tarif 20€

>> Shake Up Studio, 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos



4. La Nuit du Slam

Aubagne accueille la 10e édition de la Nuit du Slam pour célébrer cet art de la parole. Poésie et émotions seront au rendez-vous. Une journée qui alternera ateliers, tournoi, performance et scène ouverte, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie et l’initiative Dis-moi Dix mots du ministère de la Culture et de la Communication.

>> Dimanche 9 avril de 10h30 à 22h30. Entrée libre

>> Espace des Libertés, Avenue Antide Boyer – Aubagne

>> Plus d’infos



5. Sun Vintage

À quelques kilomètres de Toulon, ce dimanche 9 avril 2017, au château de Solliès-Pont se tiendra le « Sun vintage ». Un marché vintage,40’s,50′s, 60’s dédié à la periode « américan dream « Il y aura 2 défilés pin up,un stand de relooking, tatoueur,barbier. Dans une ambiance rock’n’roll, avec des groupes live. Une journée gratuite pour dénicher de jolies pièces vintage, déco, mode et accessoires.

>> Dimanche 9 avril, de 9h à 19h. Entrée libre

>> Chateau de Sollies, 1 avenue République – 83210 Solies-Pont

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> La salle des rotatives du quotidien La Marseillaise s’ouvre au public, samedi 8 avril à partir de 12h, avec corner vinyls, fripes vintage, animation de cuisine créative, puis à partir de 19h, ateliers création musicale électronique, démonstrations de machines analogiques, matériel DJ, ainsi que des initiations aux synthétiseurs, concert des frères néo-zélandais de Chaos in the CBD. Enfin, dancefloor de 21h à 2h. Plus d’infos.

>> Amateurs, petits et grands, de Vroum Vroum, le circuit Paul Ricard, au castellet, est ouvert samedi 8 avril, de 9h à 19h. Au programme : baptême de F1, karting, simulateur, course Historic Tour… en avant-première du retour du Grand Prix de F1 sur cette piste mythique. Entrée libre.

>> Ce dimanche 9 avril un journée spéciale « Harry Potter » au Café théâtre de tatie. Le chemin de traverse s’invite à Marseille ! Avec animations, artisans, expositions, spectacles, conférence, fabricante de baguettes magiques, jeux et pleins d’autres surprises. Plus d’infos.

>> Sur le Cours Mirabeau ce tiendra ce dimanche également la brocante mensuelle. Décorations et mobiliers autant de jolies pépites à dénicher. Plus d’infos.