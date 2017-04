[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La métropole risque de passer le week-end sous l’eau et ce n’est pas un poisson d’avril ! Qu’à cela ne tienne, il y a un bien joli programme pour nous consoler. Soirée Funk, Gospel, Clubing, Brunch ou sorties pour les minots, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !



1. Fonkamars Live

Ambiance Saturday Night Fever ce samedi 1er avril au Latté avec le combo Fonkamars. Cinq musiciens et une chanteuse pour vous faire danser sur les grands classiques du funk. On revit les années Soultrain mais à deux pas de la Major. Sur place il y aura de quoi se régaler !

>> Fonkamars Live samedi 1er avril de 21h15 à 00h. Entrée 5€

>> Latté Club Events, 16 rue de l’Evêché – Marseille 2e

>> Plus d’infos



2. Gospel à Gardanne

La Maison du Peuple de Gardanne vous transporte hors du temps avec un concert de Gospel. Un événement organisé avec Gospel Time Aix et Gospel en Cité, au profit du jumelage Étoile St Michel-Péhonko.

>> Samedi 1er avril de 20h30 à 23h. Entrée 10€, pour les 10 à 20 ans 7€

>> Maison du Peuple, avenue Léo Lagrange – Gardanne

>> Plus d’infos



3. Anticlimax

L’Anticlimax est de retour à l’Intermédiaire pour une soirée où vous ne tiendrez pas en place ! Les amateurs de son électro se sont passés le mot pour danser jusqu’au bout de la nuit !

>> Samedi 1er avril de 21h15 à 2h

>> L’Intermédiaire Live, 63 Place Jean Jaurès – Marseille 6e

>> Plus d’infos



4. Les Brunchs des Halles de la Major

Un moment convivial que l’on partage entre amis ou en famille. Les Halles vous propose un voyage dans l’espace et des bons petits plats mijotés par des artisans régionaux. Les petits profiteront des animations à l’étage et les plus grands dégusteront des plateaux de coquillages, de tapas ou de pâtisseries.

>> Dimanche 2 avril de 11h à 17h. Tarif enfant 5€ à partir de 3ans.

>> Halles de la Major, 12 quai de la Tourette – Marseille 2e

>> Plus d’infos



5. Peppa Pig au Silo

Pour la première fois, le cochon made in England qui fascine nos chères têtes blondes débarque à Marseille pour son premier spectacle en France. Un spectacle pour les enfants, sur scène Peppa, Georges et tous leurs amis vous emmèneront dans une aventure faites de jeux, de danses et de chansons !

>> Dimanche 2 avril à 14h. Tarif

>> Le Silo, 35 quai du Lazaret – Marseille 2e

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> #Enchèresducoeur 1ère édition à Marseille Mobilisons-nous ! Le dimanche 2 avril 2017 à 14h, FAITES DON DE L’INACCESSIBLE ! Plus d’infos

>> Vide Dressing by Paulette Market ce samedi 1er avril. Un rendez-vous pour faire de bonnes affaires ! Plus d’infos