[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La métropole subit les giboulées, pas de panique le soleil revient ce week-end. Un chouette programme vous attend. Danse, déambulations et fêtes en plein air, Yoga, pic-inc healty ou visite insolite, sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !



1. Danse de Mars

Le Mucem vous propose un nouveau rendez-vous, un week-end consacré à la danse. Un programme riche fait de spectacles, de performances, d’ateliers et de rencontres notamment autour de tables rondes. Cette première édition se consacre à la danse contemporaine et au hip-hop. L’esplanade prend des allures de dancefloor géant !

>> Danse de Mars, vendredi 25 et dimanche 26 mars de 14h à 18h. Ouvert à tous.

>> Mucem, 7 promenade Robert Laffont – Marseille 2e

>> Plus d’infos



2.Yoga à Aix

Ce samedi cours de Yoga Vinyasa en plein air les pieds dans l’herbe ! Pendant 1h rechargez les batteries et libérez votre esprit. Pour tous les niveaux, il ne vous faudra qu’un tapis et une bouteille d’eau pour profiter de ce moment de plénitude. Allez on respire et on se détend.

>> Yoga Vinyasa, samedi 25 mars de 10h30 à 11h30. Tarif 5€

>> Parc de la Torse – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos



3. Dimanches de la Canebière

Comme chaque mois la Canebière fait la fête ! Une troisième édition qui s’annonce fort sympathique. Marché de producteurs et marché de créateurs, Food trucks et wine trucks (même principe mais avec du vin), exposition, déambulations, ateliers créatifs et aires de jeux pour les minots. Un rendez-vous familial désormais incontournable.

>> Dimanches de la Canebière, dimanche 26 mars de 9h à 17h. Ouvert à tous

>> La Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos



4. HHI, les qualifications

La compétition internationale de hip hop démarre ses qualifications ce dimanche au Silo. Une première étape où de talentueux jeunes danseurs rivaliseront de prouesses et d’originalité pour décrocher leur place en finale à Paris. Les meilleurs groupes français partiront défendre nos couleurs à Las Vegas pour la finale mondiale. Un évènement qui ne vous fera pas tenir en place.

>> HHI Marseille, dimanche 26 mars de 15h à 17h. Tarif 26,80€

>> Le Silo, 35 quai du Lazaret – Marseille 2e

>> Plus d’infos



5. Pique-nique végétalien

Un Pique-nique géant végan et végétalien au parc Borely. Le temps d’un déjeuner, les Marseillais se rencontrent et échangent, entre amis ou en famille. Une initiative très green, avec comme mise en appétit un cours de yoga sous (on espère) le soleil. On apporte son repas et dans un soucis d’écologie on évite les couverts en plastique. La planète vous remercie.

>> Pique-nique végan et végétalien, dimanche 26 mars. Ouvert à tous

>> Parc Borely, avenue du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme (18-26 mars 2017) organisée par la DILCRAH, venez découvrir Belsunce et son histoire. Sur inscription. Plus d’infos.

>> La saison des carnavals démarre avec ve samedi Vitrolles qui organise son défilé à 14h, place de la liberté. La thématique de cette nouvelle édition est : « Autour du monde ». Et si vous avez oublié vos accessoires, lunettes et masques seront distribués sur le parcours jusqu’au parc Saint-Exupéry où se déroulera le final sous une pluie de pigments.Plus d’infos.