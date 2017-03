[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end on le passe en famille ! La métropole nous offre du soleil et un programme pour les grands et les petits. Carnaval, action de nettoyage, jeux, course à pied ou cinéma, il y en a pour tous les goûts. Sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end.



1. Green your City

L’initiative éco-citoyenne en partenariat avec Humans of Marseille, vous invite à une grande opération de nettoyage. Cette fois ci c’est au cours Julien et ses alentours d’être débarrassés de ses déchets. Chaque participation est récompensée par 50 points convertibles en cadeaux sur le site zero-ecoimpact.org via lequel vous pourrez aussi tenter de gagner un voyage aux aurores boréales pour 2 personnes. Les bonnes actions sont toujours récompensées !

>> Samedi 18 mars de 14h à 18h

>> Cours Julien – Marseille 6e

>> Plus d’infos



2. Carnaval de Cassis

La jolie ville fait son carnaval ce samedi. De 14h à 18h petits et grands sont invités à sortir leurs plus beaux déguisements pour défiler dans le centre ville sous le soleil et les sourires des passants. En fin d’après midi, les minots pourront assister au spectacle du Petit Chaperon Rouge à L’Oustau Calendal. Pirates, princesses et cow-boy seront de la partie.

>> Samedi 18 mars de 14h30 à 18h

>> Quai des Moulins – Cassis

>> Plus d’infos



3. Viens jouer au 3013

Une après-midi réservée à nos chères têtes blondes ! Le collectif 3013 organise chaque mois une après-midi de jeu. Pas de TV ni de jeux vidéo, les enfants s’amusent ensemble avec des jouets en bois ou des jeux de société pour les plus grands.

>> Samedi 18 mars de 15h à 18h, à partir de 5 ans. tarif 5€

>> Marseille 3013, 58 rue de la République – Marseille 1er

>> Plus d’infos



4. Run In Marseille

La fameuse course de running aura lieu ce week-end ! Une course ouverte à tous pour sillonner la cité phocéenne en famille ou entre amis. 10 km, 21,1 km ou 42 km : à vous de choisir selon vos capacités et votre motivation. Rendez-vous sur la ligne d’arrivée !

>> Dimanche 19 mars de 8h à 15h. Tarif à partir de 17€

>> Plus d’infos



5. Le Printemps du Cinéma

À l’arrivée des beaux jours c’est l’occasion de se faire une toile à l’occasion du Printemps du Cinéma. Pendant 3 jours, jusqu’au mardi 21 mars, le cinéma est au tarif unique de 4€ pour tous les films et toutes les séances. En famille ou entre amis, on file au ciné.

>> Dimanche 19 au mardi 21 mars. Tarif 4€

>> Plus d’infos