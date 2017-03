[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La douceur est revenue sur notre belle métropole ! Une seule envie profiter du soleil, ça tombe bien voilà un programme bien sympa pour nous faire mettre le nez dehors. Clubing, balade en moto, brocante ou randonnée dans les calanques, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Marseille Dub Station au Dock des Suds

Ce samedi le Dock des Suds va vous faire danser toute la nuit avec l’event Dub Station. Une 34e édition exclusivement consacrée aux producteurs français. Aux platines, la crème des artistes lyonnais Panda Dub, Kanka et les Marseillais Massilia Hifi. Sur place, stand de vinyls pour les aficionados du 33 tours et restauration. Les docks vont vibrer jusqu’au petit jour.

>> Marseille Dub Station, samedi 11 mars de 23h à 5€. Tarif sur place 19€ (pas de CB)

>> Dock des Suds, 12 rue Urbain V – Marseille 2e

2. Toutes en moto défile

En écho avec la Journée internationale des droits des femmes, le collectif Toutes en moto fait son show. Une journée consacrée aux passionnées de 2 roues, avec tombola, stand photo, goûter gourmand et des concessionnaires venus présenter leurs modèles adaptés à la morphologie féminine. S’en suivra une balade sous le soleil dans les rues de la cité phocéenne, les hommes sont les bienvenus !

>> Défilé toutes en moto, dimanche 12 mars.

>> Le Dôme de Marseille, 48 avenue de St Just – Marseille 4e

3. Festival de la coiffure et de la beauté

Ce week-end Marseille accueille le 20e festival de la coiffure et de la beauté. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les passionnés. Show coiffure, compétitions, rencontres et démonstrations sont au programme.

>> Festival de la coiffure et de la beauté, dimanche 12 et lundi 13 mars. Entrée 10€

>> Palais des congrès, Rond Point du Prado – Marseille 8e

4. Randonnée de la Côte bleue

Dimanche profitez du soleil avec l’Office de tourisme de Carry-le-Rouet et partez découvrir ou redécouvrir la beauté de la Côte bleue et des calanques. À vélo ou à pied, des parcours allant de 10 à 50 km, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Une matinée de partage intergénérationnelle que l’on passe en famille ou entre amis, au grand air.

>> Randonnée de la Cote Bleue, dimanche 12 mars de 7h à 13h. Tarif 6€ – gratuit pour les moins de 18 ans

>> Gymnase Alain Calmat – Sausset-les-Pins

5. Brocante sur le cours Mirabeau

La douce ville d’Aix-en-Provence propose ce dimanche une grande brocante. Les antiquaire et chineurs de la région se donnent rendez-vous sur le cours Mirabeau pour présenter leurs petits trésors. Les amateurs de vintage et d’antiquités seront aux anges, affinez votre négociation il y a de belles affaires à faire !

>> Brocante, dimanche 12 mars à partir de 7h

>> Cours Mirabeau – Aix-en-Provence

Et aussi…

>> Exoria, Dub to trance. Les amateurs de trance se donnent rendez-vous au Cabaret aléatoire pour danser jusqu’au bout de la nuit. De quoi en prendre plein les oreilles ! Plus d’infos

>> Et on profite de la Foire de printemps de Trets pour se balader en famille dans le village rendu totalement piéton pour l’occasion, pendant tout le week-end. Artisans, fête foraine, produits régionaux… aux saveurs et senteurs de la région.