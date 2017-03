[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Le week-end est enfin là et emporte avec lui un joli programme pour nous faire profiter de notre métropole. Action éco-citoyenne, vide dressing ou soirées folles, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Midi Artists

Les Lofts du Vieux-Port vous invitent pour une soirée festive et artistique ! Au programme vernissage de l’exposition, photos, dessins, collages et sérigraphies. Ensuite concert live et Dj Set pour profiter de la soirée en musique. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce sublime lieu d’événementiel à deux pas du Vieux-Port.

>> Midi Artists vendredi 3 mars de 18h à 1h30 entrée libre

>> Les Lofts du Vieux-Port, 13 rue Plan Fourmiguier – Marseille 7e

>> Plus d’infos

2. Speakeasy à l’U.percut

Speakeasy revient pour une 9e édition ! Plus de 2h de bon son pour enflammer l’U.Percut avec Swingin’Marseille et leurs danseurs. Ensuite la température continuera de monter avec un set funky et grouvy de Arkhease pour vous faire danser jusqu’au bout de la night.

>> Speakeasy samedi 4 mars de 21h à 2h. Tarif 6€

>> Upercut Jazzclub, 127 rue Sainte – Marseille 7e

>> Plus d’infos

3. Vide dressing Paulette Market

Ce week-end le collectif Paulette Market propose un nouveau rendez-vous mode. Un vide dressing géant qui, cette fois, prendra place à la Bouche, l’espace événementiel du Hard Rock Café. Blogueuses et particuliers vident leurs armoires et vendent leurs plus belles pièces à prix cassés. 300m² qui accueilleront une foule de visiteurs et près de 100 exposants, des créateurs proposent bijoux, sacs, accessoires, vêtements…et des corners beauté pour vous chouchouter : maquillage, bar à cils et sourcils, massage, tatouages… Une journée girly à souhait !

>> Vide dressing Paulette Market samedi 4 mars de 10h30 à 18h. Tarif 2€

>> La Bouche, 35 cours Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos



4. Touch 90 à la Bouche

Après les fashionnistas, la Bouche accueille les noctambules pour une soirée revival des années 90. Une chose est sûre, personne aujourd’hui n’est insensible à un « Worderwall » de Oasis ou « Bitter Sweet Symphony » de The Verve ! TOUCH 90, ce sont aussi et surtout les fondations de la French Touch avec Daft Punk et Mr Oizo, et l’âge d’or du rap français avec IAM et NTM. DJ set, retroprojection, Hula Hoop et déguisements sont au programme. Une soirée à ne pas manquer !

>> Touch 90 samedi 4 mars de 21h à 2h. Tarif 8€

>> La Bouche, 35 cours Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos



5. Green your city

Une nouvelle opération de nettoyage est organisée ce dimanche organisée par Zéro Impact et Recyclop. En plus du ramassage, nous vous proposons de ramener vos vêtements usagés pour les redistribuer aux migrants et sans-abris ! Votre participation est récompensée en point à transformer en récompenses sur https://zero-ecoimpact.org/fr/ et vous permet de participer à un tirage au sort pour gagner un voyage aux aurores boréales de Svalbard pour 2 personnes ! Une bonne action et un moment de convivialité à partager.

>> Green your city, dimanche 5 mars de 14h à 18h

>> Cours d’Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Le repaire du Carnaval à Martigues ce samedi sera festif ! Toute la journée chants et musique seront à l’honneur à la nuit tombée la soirée d’ouverture commencera avec plein de surprises ! Plus d’infos.