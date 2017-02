[Agenda des loisirs] Nos idées sorties du week-end !

Le week-end approche, plus que quelques heures avant de filer profiter du retour du soleil qui réchauffe notre belle métropole. Fêtes traditionnelles, carnavals, visite guidée ou concert de rue, vous n’avez que l’embarras du choix, sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Fête de la bière d’Aix

Ce samedi Aqua Maltae, la bière bio made in Aix, vous invite à venir découvrir sa nouvelle brasserie artisanale du cours Saint-Louis à Aix-en-Provence pour une journée de visite et de dégustation. Découvrez le processus de fabrication de bière. À la nuit tombée on pousse les tables et on profite de la soirée en dégustant une blonde bien fraîche !

>> Aqua Maltae. Samedi 25 février de 11h à 22h. Entrée libre.

>> 2 , cours Saint-Louis – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

2. Visite guidée du Vieux Marseille et du quartier du Panier

L’office de tourisme et des congrès vous propose une visite guidée dans les ruelles du Vieux-Port et du Panier. Une ballade pour découvrir ou redecouvrir ces rues chargées d’histoire. Sur réservation, en français ou en anglais, le guide vous entraine pendant 2h sous le soleil de Marseille.

>> Office de tourisme de Marseille. Samedi 25 février. Sur réservation

>> 11, La Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos



3. Crazy Carnaval pour les kids !

On sort un peu de la métropole pour rejoindre Le Pavillon de frégate qui organise ce samedi le carnaval des petits. Une après-midi de folie avec plein de surprises à gagner et faire la fête comme les grands. Sur place atelier make-up, photos booth et ateliers créatifs, et pour seule règle : venir déguisé !

>> Le Pavillon de frégate. Samedi 25 février. De 4 ans à 14 ans. Tarif 9€, gratuit pour les adultes.

>> Route de Bandol RD 559 – Saint-Cyr-sur-Mer

>> Plus d’infos

4. Les Dimanches de la Canebière

Après le succès de la première édition lancée fin janvier la Canebière s’agite une nouvelle fois ce dimanche avec un programme tout aussi festif ! Parcours artistique, animations, théâtre et concerts. Une journée pour profiter du soleil sur l’avenue la plus célèbre de la cité phocéenne.

>> Les Dimanches de la Canebière, dimanche 26 février de 10h à 17h

>> Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos

5. L’Oursinade de la Madrague

Amateurs d’oursins, ne loupez pas le rendez-vous de ce dimanche au port de la Madrague de Montredon. Venez vous régaler autour de plateaux de coquillages et autres mets de la mer. Une ambiance conviviale dans un cadre atypique, bon appétit !

>> L’Oursinade de la Madrague. Dimanche 26 février de 12h à 19h

>> Port de la Madrague de Montredon

>> Plus d’infos