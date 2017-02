[Agenda] Nos immanquables idées sorties du week-end !

Un air de printemps souffle sur la métropole ! Les températures s’adoucissent et nous donnent envie de mettre le nez dehors, heureusement on a sélectionné pour vous quelques bons plans pour ce week-end. Windsurf, Hip-Hop sur glace, yoga sur la plage ou course pédestre, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Med Cup Windsurf

C’est la 1ère compétition de planche à voile de la saison pour les minimes, espoirs et seniors sur planches à voile. Une 13ème édition qui s’annonce prometteuse avec une météo quasi parfaite. 8 nationalités représentées par 233 coureurs dont la grande majorité a moins de 20 ans. Un rendez-vous qui promet un bon bol d’air frais !

>> Vendredi 17 au dimanche 19 février de 15h à 18h.

>> Yachting Club Pointe Rouge – Marseille 8ème

>> Plus d’infos

2. Soirée masquée au Black Unicorn

Vendredi soir, envie de faire la fête avec ses amis ! On a trouvé une soirée secrète et un brin sexy. Le Black Unicorn propose un « bal masqué ». Une soirée qui reprend les codes du très attendus film 50 nuances plus sombres… Une soirée pour danser jusqu’au bout de la nuit.

>> Vendredi 17 février de 22h à 2h. Entrée libre

>> 176 bd Chave – Marseille 5ème

>> Plus d’infos

3. Winter Ice Battle

Ce samedi le Palais Omnisports accueille l’édition hivernale de l’Ice Battle. Une journée sportive toute en musique puisqu’il s’agit de show Hip-Hop sur glace. Les Battles freestyle vont se succéder, mais libre à vous de « simplement » patiner.

>> Samedi 18 février de 19h à 23h. Tarif 5€ location patins inclus

>> Palais Omnisports 12 bd Fernand Bonnefoy – Marseille 10ème

>> Plus d’infos



4. Yoga sur la plage

Chaque dimanche le Gecko Yoga vous propose un moment de détente avec vue. Rendez-vous à 10h30 avec votre tapis, en cas d’oublis possibilité d’en louer un sur place. C’est parti pour une heure de yoga Ashtanga. Un cours ouvert à tous !

>> Dimanche 19 février de 10h30 à 11h30. Tarif 5€

>> Plage du Prado, monument Arthur Rimbaud – Marseille 8eme

>> Plus d’infos





5. Foulée du Foussa

Ce dimanche c’est la 27ème édition de la Foulée du Foussa. Une course pédestre organisée par le comité des fêtes de Rognes, inscrite au Challenge du pays d’Aix. Quatre parcours au travers des collines, en courant ou en marchant, un moment sportif dont on profite entre amis ou en famille.

>> Dimanche 19 février, à partir de 8h. Inscriptions à partir de 6€

>> Rognes 13840

>> Plus d’infos