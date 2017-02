[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Le week-end est enfin là et annonce également le début des vacances pour nos minots ! Pour profiter de cette fin de semaine entre amis ou en famille la métropole nous propose un programme festif : soirée prohibition dans un bar mythique, opération de nettoyage, clubing et concerts inédits, il y aura même des activités pour les petits. Sortez-vos agendas ! Voici nos idées sorties du week-end.



1. Soirée Prohibition au Perroquet Bleu

Les soirées sur le thème de la prohibition ont le vent en poupe. Ce week-end, c’est au mythique Perroquet Bleu que les nostalgiques des années 20 se donnent rendez-vous. Début de soirée, un bar à tapas et à mojito dès 19h. Puis le tempo se fera plus obsédant. Un dancefloor clandestin ouvrira en sous-sol dès 21h. La musique fera un bon dans le temps, s’enchainera disco, new wave, rock, musique actuelle… Les plus courageux viendront costumés !

>> Soirée Prohibition au Perroquet Bleu vendredi 10 février de 19h à 1h. Entrée libre.

>> Perroquet Bleu, 72 boulevard des Dames – Marseille 2e

>> Plus d’infos



2. Opération Nettoyage à la Bonne Mère

Le collectif 1 Déchet par jour / 1 Piece of Rubbish revient avec une nouvelle opération de nettoyage. Cette fois, c’est la Bonne Mère qui va briller ! Les bénévoles sont invités à se retrouver samedi à 14h habillés de vert, équipés de gants et de sacs poubelles. Vous êtes convié(e)s à cette action eco-citoyenne, en famille, seul ou entre amis, une belle action pour rendre notre belle ville plus propre.

>> Opération Ramassage samedi 11 février de 14h à 17h

>> Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, rue Fort du Sanctuaire – Marseille 6e

>> Plus d’infos



3. Soirée de clôture au Cabaret Aléatoire

Ce samedi c’est la soirée de clôture du festival Chroniques Acte 3. Après deux semaines de déambulation en plein cœur de Marseille, l’art numérique a rendez-vous avec les danseurs pour un au revoir festif. Aux commandes de cette rencontre électrique mêlant live audiovisuel et techno, trois prodiges avant-gardistes qui bousculent les codes des musiques électroniques : Aïsha Devi, Rrose et Lucy.

>> Soirée de clôture au Cabaret Aléatoire samedi 11 février de 23h à 5h. Tarif 15€

>> 41 rue Jobin – Marseille 3ème

>> Plus d’infos



4. Art Garfunkel au Silo

Art Garfunkel, décrit comme « une magnifique voix de ténor » par le New York Times, a profondément marqué le monde de la musique, à la fois en tant qu’artiste soliste et comme membre du célèbre duo Simon and Garfunkel. Au cours de sa carrière, il a enregistré une douzaine d’albums en solo. Ce samedi, il sera sur la scène du Silo.

>> Art Garfunkel au Silo samedi 11 février de 20h à 23h. Places à partir 56€

>> Le Silo, 35 quai du Lazaret – Marseille 2e

>> Plus d’infos



5. Concert de Jazz by Double Scotch

Un répertoire inspiré du jazz parisien des années 40, au croisement entre musique traditionnelle européenne et jazz américain. Double Scotch est une formation Jazz aux sonorités manouche et swing. Une soirée pour en prendre plein les oreilles.

>> Double Scotch samedi 11 février de 20h à 22h

>> Arteka, 15 rue Jean Roque – Marseille 1er

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Fest’Asia, venez assister et participer à un spectacle, des défilés, des ateliers, des expositions, des projections de films… Tout un florilège d’événements qui vous permettront de célébrer l’année du Coq de Feu et faire la fête sous le signe de l’Asie. Plus d’infos.

>> Aprèm Kids ce samedi chez 3013 ! Sans ordi, sans jeux vidéos, sans télé, mais avec des Pop Corn fait maison devant des plateaux de jeux de société ! De 15h-18h comptez 5 euros par enfant, gratuit pour les parents. Rendez-vous au 58 rue de la République, Marseille 2e.

>> Il fut un temps où les arbres étaient sacrés … Venez profitez de la nature le temps d’une balade contée. Petits et grands apprendront à porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Les Colibris du pays d’Aix vous entrainent ce dimanche au parc Rambot. Plus d’infos

>> Le 10e Salon de l’orchidée et du bonzaï se déroule tout le week-end, à partir de vendredi 10 février 14h, à Bouc-Bel-Air. Exposition, marché et ateliers thématiques pour mains vertes débutantes ou expertes. Profitez-en pour offrir ces élégantes aux multiples facettes à la Saint-Valentin. Entrée 4 euros, gratuite pour les – 12 ans. Plus d’infos

>> Et si vous souhaitez aller au théâtre, choisissez et réservez vos places en un clic grâce à notre agenda hebdomadaire des théâtres