[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Un week-end en demie teinte ! Qu’à cela ne tienne, voici nos idées sorties du week-end !

1. Silent Party

Silent Party revient ce week-end et investit un nouveau lieu atypique. Cette fois-ci la fête sans bruit se tiendra dans un véritable atelier d’artiste. Peinture fraiche et pinceaux, le décor est planté les noctambules vont apprécier. Sur place musique diffusée dans votre casque, nourriture Vietnamienne et bonne humeur ! Vite les places sont limitées.

>> Silent Party samedi 4 février de 21h à 2h. Tarif 7€.

>> 167 rue Paradis – Marseille 6ème

2. Cinéma ce week-end à Marseille

Le Mucem vous propose un week-end placé sous le signe du cinéma samedi 4 et dimanche 5 février, sur le thème « Le cinéma, langue universelle », dans le sillage de l’exposition Après Babel, traduire. Conférences et projections, de samedi à dimanche on en prend plein les yeux et les oreilles !

>> Le cinéma, langue universelle samedi 4 et dimanche 5 février, Mucem auditorium Germaine Tillion. Tarif 6€/4€

>> Mucem, 7 promenade, Robert Laffont – Marseille 2ème

3.`Calanques sonores



Une promenade dans les calanques en musique ça vous dit ? Ce samedi les marcheurs (musiciens ou pas) sont invités à une marche de 3h au coeur de cet espace naturellement sublime. Prévoyez de bonnes chaussures et une bouteille d’eau, la balade est ouverte à tous mais les places sont limitées !



>> Calanques sonores, samedi 4 février de 9h à 12h. Gratuit

>> Calanques de Sormiou – Marseille

4. Brunch aux Halles



Les Halles de la Major continuent d’égayer le traditionnel repas dominical. Les brunch des Halles régalent petits et grands en proposant de délicieux menus et une ambiance familiale. C’est le rendez-vous idéal pour terminer le week-end tout en douceur.

>> Brunch des Halles, dimanche 5 février de 11h à 19h

>> Les Halles de la Major, 12 Quai de la Tourette – Marseille 2ème

5. Pilates au Prado





Un cours de Pilates face à la mer ça vous dit ? Chaque dimanche une équipe de courageuses se retrouvent pour suer en rythme. Une vue imprenable, un esprit convivial et le compte à rebours de l’été enclenché. Tous les éléments sont réunis pour vous motiver. Enfiler votre plus beaux leggings Gecko Yoga va vous secouer.

>> Get Fit Pilates, dimanche 5 février de 10h30 à 11h30. Tarif 5€

>> Monument Arthur Rimbaud, Plage du Prado – Marseille 8eme

6. Oursinades Carry

Le mois de février est le mois le plus piquant de l’année ! Et pour cause, c’est le mois des oursinades à Carry-le-Rouet. Chaque dimanche la ville vous propose un programme qui tombe à pic, expositions de bateaux, tombola, animations et dégustation. Des dimanches à passer en famille ou entre amis, pour prendre l’air et profiter des trésors de la mer.

>> Oursinades de Carry-le-Rouet, dimanche 5,12,19 et 26 février. Ouvert à tous

>> Port de Carry-le-Rouet

