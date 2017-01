[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Le ciel métropolitain est agité, mistral et pluie sont de la partie ! Pour passer entre les gouttes et trouver un peu de chaleur (humaine) voici un programme éclectique. Course cycliste, sortie à la patinoire, championnat d’escalade ou fête de rue, sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

Championnat régional escalade

Le championnat régional d’escalade de blocs FFME aura lieu ce week-end au Climb Up d’Aix-en-Provence. Une compétition qui rassemble les meilleurs grimpeurs de la région PACA. Précision et rapidité seront les maîtres-mots durant cette journée. De quoi susciter des vocations chez les plus jeunes.

>> Championnat régional de Bloc 2017 samedi 28 et dimanche 29 janvier de 9h à 17h

>> Climb Up Aix, Decathlon Village, avenue des Chabauds, Bouc Bel Air

Colloque Education et Liberté

L’école de management EMD organise ce samedi un colloque sur l’éducation et la liberté. Une journée de débats et tables rondes sur la liberté scolaire, la liberté de conscience et laïcité. Des ateliers thématiques pour comprendre et échanger sur ce sujet clé.

>> Colloque Éducation et liberté samedi 28 janvier de 9h30 à 18h30

>> EMD École de management, rue Joseph Biaggi – Marseille 3e

Samedi sur la glace

Ce samedi, la Ice Family accueille petits et grands à chausser les patins pour une journée de franche rigolade sur la glace. Initiation, ou jeux, les débutants comme les confirmés sont invités à venir s’amuser à la patinoire de Marseille.

>> Ice Family Patinoire de Marseille, samedi 28 janvier de 12h à 20h

>> Patinoire de Marseille Palais Omnisports, 12 Boulevard Fernand Bonnefoy – Marseille 10e

Les dimanches de la Canebière

On vous en a parlé, les dimanches de La Canebière démarrent ce week-end ! Un dimanche par mois, La Canebière aura des allures de scène géante ! Animations artistiques, ateliers ou marché provençal, la rue la plus emblématique de la cité phocéenne vous invite à faire la fête en famille. Ne ratez pas cette grande première.

>> Les Dimanches de la Canebière dimanche 29 janvier de 10h à 17h

>> Canebière Marseille 1er

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

La saison cycliste dans le Sud de la France démarre ce week-end ! Dimanche 29 janvier au siège du conseil départemental à Marseille, 16 équipes et plus de 150 coureurs s’élanceront pour une boucle de 145,3 kilomètres autour de la cité phocéenne. Une 39e édition qui promet d’offrir de belles échappées, les amoureux de la petite reine sont attendus nombreux tout au long du parcours pour soutenir et encourager les coureurs.

>> Grand Prix cycliste La Marseillaise dimanche 29 janvier

>> Conseil départemental, avenue de St Just – Marseille 4e

Et aussi…

>> Aubagne fait ses « adieux » à la crèche et organise pour l’occasion un week-end festif ! Visites organisées, club de lecture, brocante et compétition de gymnastique. Un programme pour petits et grands. Plus d’infos.

>> 8e salon des masters à la Villa Méditerranée. Une journée d’information pour aider nos jeunes à y voir plus clair dans la poursuite de leurs études post Bac. Plus d’infos.