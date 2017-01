[Agenda] Nos idées sorties du week-end, go !

Le soleil est de retour et réchauffe peu à peu le cœur des métropolitains ! Ni une ni deux on file profiter du week-end entre amis ou en famille. Clubbing, apéro tropical, salon pour futurs mariés ou session de sport dans la bonne humeur. Sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Quel Cirque !

Ça y est, le grand week-end inaugural de la Biennale internationale du cirque démarre. Sous l’œil de Félix Tampon et en partenariat avec la Friche de la Belle de Mai. Deux jours de fête pour petits et grands. Des spectacles, des expositions, des installations, des ateliers acrobatiques et urbains… On s’amuse, on apprend. et on applaudit. Le plus grand festival de cirque au monde se poursuit jusqu’au 19 février. Gomet’ vous fait même gagner des places. À suivre !

>> Ouverture de la Biennale internationale des Arts du Cirque, samedi 21 janvier de 13h à 21h et Dimanche 22 janvier de 13h à 19h.

>> Friche Belle de Mai, 41 rue Jules Jobin – Marseille 3e

>> Plus d’infos.

2. Soirée Borderline Tropical groove

Le collectif Borderline reprends son rythme de croisière et vous propose d’oublier l’hiver le temps d’une soirée. Tropical Groove dans l’ancienne salle des rotatives du journal La Marseillaise ! Sur des sons hip-hop et Afro venez célébrer le week-end autour d’un cocktail entre amis.

>> Soirée Borderline Tropical Groove vendredi 20 janvier de 19h à 2h. Tarif 11,80€

>> Journal La Marseillaise, 19 cours d’Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos

3. Salon du mariage



Les amoureux se donnent rendez-vous ce week-end au Parc Chanot pour le salon du mariage. Un événement pour rencontrer les meilleurs prestataires de la région pour faire de ce jour le plus beaux de votre vie. Wedding Planer, fleuristes, traiteurs… une centaine d’exposants et de nombreux visiteurs sont attendus.

>> Salon du Mariage samedi 21 et dimanche 22 janvier de 10h à 19h

>> Parc Chanot, rond-point du Prado – Marseille 8ème

>> Plus d’infos

4. King Shiloh au Dock



Pour cette 33 ème édition, le légendaire sound system hollandais KING SHILOH viendra nous régaler d’une session de 6h avec une programmation pointue. Une nouvelle fois le Dock des Suds promet de nous faire danser jusqu’au petit jour.

>> King Shiloh samedi de 23h à 05h. Préventes 16€ sur place 19€

>> Dock des Suds, 12 rue Urbain V – Marseille 2ème

>> Plus d’infos

5. Street Art Tour au Panier

Un artiste graffeur vous emmène pour une balade de 2h dans les ruelles du mythique quartier marseillais Le Panier. Sur les thématiques du Graffiti et du street art dans une ambiance chaleureuse et conviviale (à la marseillaise) il vous parlera des origines du graffiti, des fresques, des techniques, des pochoirs, collages, mosaïques…Vous arrivez novice, vous repartez expert!!

Une promenade colorée à faire en famille !

>> Street Art Tour samedi 21 janvier à 14h30 et dimanche 22 janvier à 10h30 et 14h30. Tarif 10€ et tarif réduit 7€

>> Marseille le Panier – Marseille 1er

>> Plus d’infos

6. Girls run

Envie de faire du sport mais difficile de se motiver lorsque l’on est seule ! Plus d’excuses, embarquez vos copines pour une session running 100% féminine avec la pétillante coach les Baskets à Paillettes. Au départ de Castellane on commence par un petit footing de 15 minutes pour s’échauffer, quelques exercices pour apprendre à courir correctement et adopter la bonne posture, puis 20 minutes d’exercices de renforcement musculaires (attention à vos abdos, fessiers, pectoraux !) Petite récupération de 10/15 minutes pour éliminer ou se faire plaisir.Tous les exercices sont adaptés aux différents niveaux ! Le Rythme sera adapté au groupe, à vos baskets !

>> Girls run samedi 21 janvier de 10h15 à 12h

>> 19 place Castellane – Marseille 6ème

>> Plus d’infos