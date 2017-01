[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La métropole reprend doucement son rythme après les fêtes de fin d’année. Sorties en famille, exposition, concert de musique classique, transhumance ou salon animalier, voilà un programme qui vous poussera à mettre le nez dehors. Oubliez le froid et sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end. Go !

1- Week-end animé à Fos-sur-Mer





Ce week-end sera sportif à Fos-sur-Mer ! Du samedi au dimanche, on enchaine les activités ! Samedi foot en salle et en extérieur, tournois badminton et loto familial à la Maison de la mer. Pour le dimanche c’est la 18e édition de Collections, exposition de belles lampes à pétrole et stands tenus par les collectionneurs de l’association Multi-collections fosséennes et des adhérents d’autres clubs de la région : cartes postales, philatélie, disques, livres, porte-clés, plaques de muselets de champagne. En matinée, ce sera la première course du Challenge d’hiver du golfe de Fos Régate réservée aux voiliers habitables. Départ à 10h30 à l’extrémité de la digue est du port de plaisance, les inscriptions se feront à partir de 14h le samedi. Match de handball et représentation au théâtre de Fos. Bref une farandole d’activités sympa pour profiter du week-end en famille.

>> Du 7 au 8 janvier à Fos-sur-Mer. Ouvert à tous.

>> Programmation complète

2- Concert orchestre philharmonique à l’Opéra

L’orchestre philharmonique de Marseille sous la direction de Jacques Lacombe vous interprètera les plus grands airs de musique classique. Carmen, Danses hongroises, Casse-Noisette ou encore Orphée aux Enfers... Un moment de grâce et un tarif exceptionnel de 8€.

>> Concert du nouvel an par l’Orchestre Philharmonique de Marseille. Tarif 8€

>> Opéra de Marseille

>> Plus d’infos

3- Rencontres et débats à la Villa Méditerranée



Dans une scénographie de photographies mêlant l’intime et le collectif, cette exposition permet de découvrir deux années d’un travail participatif entre un artiste, Thierry Fontaine, et un groupe d’habitants de Marseille.Une production intense d’images pour parler de son territoire, de son univers personnel, pour décrire son quartier ou sa ville. Ce samedi, débats et rencontres avec les participants des Ateliers de l’image, l’occasion de découvrir cette exposition sous une nouvelle lumière.

>> Débats et rencontres avec les participants des Ateliers de l’image, samedi 7 janvier de 13h30 à 16h

>> Villa Méditerranée, esplanade J4 – Marseille 2e

>> Plus d’infos

4- Animal Mania au parc Chanot



Ce week-end le parc Chanot accueil la 13e édition du salon des animaux de compagnies, reptiles et Nac. Un salon pour partir à la rencontre des éleveurs qui vous apporteront conseils et pourquoi pas trouver un petit compagnon. Attention si vous emmenez vos bouts de chou, ils risquent de craquer !

>> Animal Mania du samedi 7 au 8 janvier de 9h30 à 19h

>> Parc Chanot Hall 2, rond point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

5- Transhumance Auriol



Auriol accueille, ce dimanche, la traditionnelle transhumance. Les moutons feront leurs entrée dans la ville aux alentours de 10h. Nombreuses animations sont prévues pour les plus petits, une ferme pédagogique pour leur présenter les animaux de la ferme. Rencontre avec les bergers pour découvrir la nature et cette tradition ancestrale. Sur place, stands de de producteurs et artisans régionaux. Le troupeau reprendra sa route aux alentours de 12h. Une sortie qui réjouira les bouts de chou.

>> Transhumance d’Auriol dimanche 8 janvier de 10h à 12h.

>> Cours du 4 septembre – Auriol

>> Plus d’infos