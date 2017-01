[Agenda] Nos idées sorties du week-end (13-15 janv)

Amis métropolitains le week-end est enfin arrivé et avec la vague de froid (polaire) annoncée cette semaine c’est le moment d’en profiter ! Pas question d’hiberner, course sur glace, exposition, festival musical et autres bons plans, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !



1. Red Bull Crashed Ice

Marseille sous la glace, Red Bull l’a fait ! Une piste éphémère de l’Intercontinental au Vieux-Port, une installation spécialement conçue pour accueillir le Championnat du Monde de Ice Cross Downhill. Une course sur glace où les patineurs s’affrontent sur une piste à une allure folle ! Une compétition qui attire les foules et sera retransmise sur la chaine de la marque et SFR Sport 3. Les plus courageux sont invités à vivre l’événement sur place.

>> Red Bull Crashed Ice vendredi 13 et samedi 14 janvier de 18h à 21h

2. Psymind au Dock des Suds

Le Dock des Suds accueille la crème de la psytrance. Les noctambules se réjouissent déjà de la programmation de cette nouvelle édition. Plus de 32 labels, organisations et associations se sont donnés rendez-vous pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Artistes internationaux confirmés ou jeunes talents locaux, de la Progressive à la Hi-Tech, c’est le festival musical qui ouvre cette nouvelle année. Comme à son habitude le Dock des Suds voit grand, mapping, lightshows, décorations et diverses performances feront écho à la programmation artistique.

>> Psymind, samedi 14 janvier de 21h à 9h. Tarif à partir de 26,85€

>> Dock des Suds, 12 rue Urbain V – Marseille 2e

3. MPSPORT2017 Cérémonie d’ouverture

Ce samedi les marseillais sont attendus nombreux pour célébrer Marseille Capitale Européenne du Sport 2017 ! Une année qui sera ponctuée de diverses manifestations et événements sportifs. La cérémonie d’ouverture démarrera à 16h30 avec la grande Parade de la Biennale Internationale des Arts du Cirque qui partira du Mucem et longera le Vieux-Port. À 18h30 un spectacle pyrotechnique illuminera le ciel, suivi par la finale du Red Bull Crashes Ice Marseille. Un moment de réjouissance pour petits et grands. N’oubliez pas vos écharpes !

>> Cérémonie d’ouverture MPSPORT2017, samedi 14 janvier de 16h30 à 00h ouvert à tous

>> Esplanade du Mucem et Vieux-Port – Marseille 1er

4. Rencontre avec le photographe Massimo Vitali

Le photographe italien Massimo Vitali est célèbre auprès du grand public pour ses photographies de plages encombrées de gens bronzés et de discothèques remplies à craquer de clients dansants. Mais derrière chacune de ses œuvres se cachent un message. Ce dimanche, le Mucem organise une rencontre avec l’artiste pour en apprendre un peu plus sur le regard qu’il porte sur notre société. Un échange qui s’inscrit dans le cycle de rencontres autour de la photographie contemporaine Des Rives.

>> Rencontre avec le photographe Massimo Vitali dimanche 15 janvier de 16h à 17h30. Gratuit

>> Mucem, 7 promenade Robert Laffont – Marseille 2e

5. Bourse aux objets moches

Quelques jours après Noël, parmi la montagne de cadeaux reçus il y a sûrement des objets qui n’ont pas trouvé grâce à vos yeux et vont finir au fond du placard. Pour éviter ce drame, l’artiste Michel Jacquelin organise ce dimanche une bourse aux objets laids. Le concept : apportez l’objet le plus moche que vous possédez et échangez le contre un autre objet… laid ! Un événement totalement gratuit qui fait référence à une pratique de Marcel Duchamp. Un rendez-vous atypique et pratique !

>> Bourse aux objets moches, dimanche 15 janvier de 14h à 18h

>> Les Docks de Marseille, 10 place de la Joliette – Marseille 2e

Et aussi…

