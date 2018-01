[Agenda] Nos idées sorties pour ce week-end !

La métropole démarre bien l’année avec un programme festif mais aussi familial, culturel et pratique. Clubbing, battle freestyle sur glace, expos, salons, voilà de quoi vous faire sortir de chez vous. Alors prenez vos agendas et notez nos meilleures idées de sorties pour ce week-end !

1. Photographier le travail

Lorsque le monde de l’entreprise ouvre ses portes à des photographes, ils nous montrent ce que nous ne sommes généralement pas invités à voir : les hommes et les femmes à leurs postes, les machines sophistiquées, les paysages transformés sont une remise en question de la place de l’être humain. À voir !

>> Photographier le travail, vendredi 12 janvier de 10h30 à 21h. Tarif 2,50€

>> Cinéma le Gyptis, 136 rue Loubon – Marseille 3e

>> Plus d’infos

2. Psymind #4



Le Dock des Suds accueille ce week-end la 4e édition de la Psymind. Une nuit dédiée aux amateurs de musique trance. Trois nouveaux concepts de scène, une programmation éclectique et des décorations et installations scéniques dignes des plus grands festivals : bref une nuit de folie en perspective !

>> Psymind #4, samedi 13 janvier de 22h à 8h. Tarif 27,40€.

>> Dock des Suds, 12 rue Urbain V – Marseille 2e

>> Plus d’infos

3. Winter Ice Battle

Samedi, le palais omnisport de Marseille prend des allures de ring géant. Une journée Battle, alliant le freestyle et la danse sur glace, dans le respect et la bonne humeur, avec les meilleurs freestyleurs du moment. La patinoire reste ouverte et accessible aux familles toute la journée pour ceux qui souhaitent juste patiner. On se dépense en s’amusant et on s’émerveille devant les cascades des pros. Une belle idée sortie !

>> Winter Ice Battle 2018, samedi 13 janvier de 14h à 19h.

>> Patinoire Palais Omnisports, 12 boulevard Fernand Bonnefoy – Marseille 10e

>> Plus d’infos

4. Oursinades à Sausset-les-Pins

Avec le mois de Janvier , voici le temps des oursinades et pour faire le plein des bienfaits des produits de la Mer, direction le joli port de Sausset-les-Pins. Les Fêtes de la mer s’y dérouleront trois dimanches d’affilée : les 14, 21 et 28 janvier sur le môle du port de Sausset-les-Pins. Le tout en musique et marché artisanal et des produits du terroir.

5. Botero dialogue avec Picasso



À la recherche d’une expo pour ce week-end ? Et si on allait discuter avec Botero et Picasso à Aix-en-Provence ? Une exposition dont on vous a déjà parlé et qu’on a adoré… et qui est pensée comme un dialogue entre les deux artistes aux coups de pinceaux fortement identifiables. Des sujets et des genres picturaux communs et pourtant un art qui s’exprime différemment.

>> Botero dialogue avec Picasso, jusqu’au 11 mars 2018.

>> Hôtel de Caumont, 3 rue Joseph Cabassol – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos