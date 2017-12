[Agenda] Nos idées sorties pour ce week-end !

Les Métropolitains préparent Noël et les vacances qui vont avec, et oui c’est déjà dans une semaine ! Que vous soyez un pro de l’organisation ou complètement en retard sur vos cadeaux, pas de panique, nous avons de quoi vous donner quelques idées. Ce week-end marchés de créateurs et bonnes affaires sont au rendez-vous ! Sortez vos agenda voici notre sélection d’idées sorties de ce week-end.

1. I Love Cours Ju

Le plus bohème des quartiers marseillais se pare à son tour de la magie de Noël en lançant ce week-end I Love Cours Ju. Une manifestation artistique et féérique autour des fêtes de fin d’année et de l’amour. Braderie des commerçants, illuminations et animations sont au programme. Coloriage géant ou élection du pull de Noël le plus moche, voilà une idée sortie qui fera rire les grands et les petits !

>> I Love Cours Ju, samedi 16 décembre à partir de 10h. Ouvert à tous

>> Cours Julien – Marseille 6e

>> Plus d’infos

2. Marché de créateurs

Le Jardin Montgrand organise son marché de Noël dédié aux créateurs. De quoi trouver des cadeaux originaux et made in sud à glisser sous le sapin. Comme toujours vous pouvez profiter de votre venue pour savourer une pâtisserie et prendre un verre de vin chaud !

>> Marché de créateurs du Jardin Montgrand, samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 19h.

>> Maison Montgrand, 35 rue Montgrand – Marseille 6e

>> Plus d’infos

3. Aixtraswing !

Ce samedi, aux Allées provençales, à deux pas de la célèbre Foire aux santons d’Aix-en-Provence, plongez vous dans l’ambiance des bals populaires avec Aixtraswing ! Un bal sauvage sur le thème de Noël, dress code rouge, blanc et vert. Jazz ou danse en couple, amateurs ou danseurs aguerris sont attendus pour enflammer le dance floor dans la joie et la bonne humeur. Un moment convivial, parfaitement adapté à l’esprit de Noël, on adore !

>> Aixtraswing, samedi 16 décembre de 15h à 16h45. Gratuit, sur inscription.

>> Les Allées provençales, avenue Giuseppe Verdi – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

4. Grande Braderie de la Mode

Chaque année, les coeurs des fashionnistas de la région s’emballent. La Grande Braderie de la Mode c’est ce week-end ! Organisée par l’association Aides avec le soutien de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, cette 23e édition est une nouvelle fois l’occasion de faire des bonnes affaires mais pas que. Grandes marques, créateurs et boutiques vous proposent des pièces à prix cassés pour soutenir la lutte contre le sida. Une bonne affaire qui cache une bonne action, on fonce.

>> Grande Braderie de la Mode, vendredi 15 et samedi 16 décembre à partir de 11h.

>> Maison Mode Méditerranée, 19 rue Fauchier – Marseille 2e

>> Plus d’infos

5. Christmas Happy Market

Ce week-end, venez faire vos derniers achats de Noël sur le cours d’Estienne d’Orves au Christmas Happy Market. Créateurs et jeunes marques made in sud vous accueillent pour vous aider à dénicher le cadeau qui fera plaisir. Déco, mode, enfant, design : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

>> Christmas Happy Market, samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h.

>> Cours d’Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos