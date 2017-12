[Agenda] Nos idées sorties pour ce week-end !

Le froid s’est bien installé sur la métropole, quelques flocons de neige ont même fait leur apparition dans la campagne aixoise. Heureusement, ce week-end nous avons un programme sympathique pour vous réchauffer. Contes pour petits et grands, shopping de Noël, ateliers de créations, cinéma ou musique, sortez vos agendas voici nos meilleures idées de sorties pour profiter de samedi et de dimanche !

1. 3 Perrault sinon rien

Le Théâtre Joliette vous emmène dans l’univers de Charles Perrault. Découvrez ou redécouvrez les fabuleux contes de Perrault, revisités pour l’occasion. Cendrillon, Le Petit Poucet et Le Petit Chaperon rouge s’affrontent pour le titre de meilleur conteur. Tous trois se tiennent prêts à relever le défi de narrer, déclamer, jouer et surtout éviter de massacrer les textes références. Une pièce étonnante qui plaira aux petits comme aux grands, à voir donc en famille dès 8 ans.

>> 3 Perrault sinon rien, du vendredi 1er au samedi 2 décembre.

>> Tarif à partir de 3€.

>> Théâtre Joliette, 2 place Henri Verneuil – Marseille 2e

>> Plus d’infos

2. Inauguration de la rue Paradis

Après plusieurs mois de travaux la rue Paradis a fait peau neuve et vous accueille ce samedi pour fêter son renouveau. Les commerçants et de nombreuses animations vous attendent toute la journée. Gourmandises, stand photo et animations, vous accompagneront. L’occasion de démarrer ses courses de Noël dans la joie et la bonne humeur.

>> Inauguration de la rue Paradis, samedi 2 décembre de 11h à 20h. Ouvert à tous.

>> Rue Paradis – Marseille 6e

>> Plus d’infos

3. Le Mucem vous dévoile son nouvel espace enfants

Le musée à la dentelle de béton vous invite à venir découvrir son nouvel espace pour les minots : l’île aux trésors ! Pendant deux jours, l’espace est accessible à tous, l’idéal pour garder au chaud, et surtout occuper nos bambins. Profitez en pour découvrir la nouvelle exposition de la galerie Méditerranée et embarquer dans une aventure où les escales vous feront accoster à Venise, Lisbonne ou Istanbul.

>> Portes ouvertes du nouvel espace enfants du Mucem, samedi 2 et dimanche 3 décembre à partir de 11h. >> Entrée libre.

>> Mucem, 7 promenade Robert Laffont – Marseille 2e

>> Plus d’infos

4. Ateliers de Noël à Istres

Tout le mois de décembre, la Ville d’Istres vous invite à participer aux ateliers de Noël. Des journées amusantes à vivre en famille et qui démarrent ce week-end par une animation maquillage pour les plus petits. Contes de Noël, découverte des traditions de Noël, atelier scrapbooking ou encore fabrication de poupées ou de décorations, jusqu’à Noël, l’office du Tourisme de la ville vous entraine dans la féérie des fêtes de fin d’années.

>> Les atelier de Noël d’Istres, à partir du samedi 2 décembre à 15h.

>> À partir de 3 ans sur inscriptions.

>> Office du Tourisme d’Istres, 30 allées Jean Jaures – Istres

>> Plus d’infos

5. Grand vide dressing aixois

Les fashionnistas aixoises trépignent déjà d’impatience ! Ce week-end au Musée du calisson, un grand vide dressing les attend, et pour vous aussi. Une quarantaine de stands vous accueillent pour dénicher la bonne affaire, et pourquoi pas votre tenue du réveillon ? Sur place, retrouvez également les marques du sud telles que les doudounes Jott ou les montres Komono. Pour l’occasion la visite du Musée du calisson est offerte ! Quand gourmandise et mode se retrouvent, pourquoi dire non.

>> Grand vide dressing aixois, samedi 2 décembre de 10h à 19h. Entrée libre.

>> Musée du calisson, 5380 route d’Avignon – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos