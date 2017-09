[AGENDA] Nos idées sorties pour ce week-end !

La rentrée approche à grands pas, pour certains métropolitains la reprise est bien là. Pour ne pas perdre le sourire, Gomet’ vous a préparé un chouette programme qui vous fera garder le moral. Braderie géante, fête traditionnelle, visites insolites ou spectacle, sortez vos agendas, voici nos idées sorties pour ce week-end de rentrée !

1. Grande braderie du centre ville de Marseille



L’association Rue Grignan Marseille rassemble plus d’une centaine de commerçants, ce samedi, pour ce rendez-vous marseillais jadis traditionnel et incontournable. Une braderie géante pour dénicher les bonnes affaires de la rentrée. Vêtements, décoration, bijoux, papèterie, gourmandises, animations pour les enfants, musique… De quoi passer une belle journée en famille !

>> Braderie du centre ville de Marseille, samedi 2 septembre de 10h à 19h. Ouvert à tous

>> Rue Grignan – Marseille 6e

>> Plus d’infos

2. Salon des sports à Aix-en-Provence

La rentrée est aussi l’occasion de reprendre une activité sportive régulière. Ce week-end, au complexe sportif du Val de L’Arc, les associations sportives de la région se sont données rendez-vous afin de vous faire découvrir diverses disciplines pour les grands et les petits.

>> Salon des sports, samedi 2 et dimanche 3 septembre de 9h30 à 19h.

>> Complexe sportif du Val de L’Arc – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Guinguette Sonore

Ce week-end, la ville d’Istres vous invite pour une guinguette de fin d’été. La plage de la Romaniquette accueille un festival Pop-Rock, avec une dizaine de groupes sur scène. Sur place, les plus jeunes auront de quoi s’amuser avec des espaces de jeux dédiés et encadrés. Un rendez-vous musical parfait pour profiter en famille !

>> La Guinguette Sonore, vendredi 1er et samedi 2 septembre à partir de 18h.

>> Entrée gratuite pour les -12 ans / Tarif sur place 5€

>> La plage de la Romaniquette – Istres

>> Plus d’infos

4. 22e bénédiction des Calissons d’Aix

La jolie ville d’Aix-en-Provence défend fièrement son patrimoine et ses traditions. Ce week-end elle fête son plus célèbre bonbon : le calisson. Cette tradition est au renouvellement du vœu de l’assesseur Martelly prononcé à la fin de l’épidémie qui ravageât la cité du Roy René. C’est au cours de ces offices que le célèbre calisson d’Aix-en-Provence y fut béni et distribué. Chaque 1er dimanche de septembre Aix célèbre donc cette jolie douceur avec un programme convivial.

>> Bénédiction des Calissons, dimanche 3 septembre à partir de 10h. Ouvert à tous

>> Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Grande Parade Maritime





Amateurs de beaux bateaux, que vous ayez le pied marin ou pas, vous attendiez de pied ferme la fameuse Grande Parade maritime. Mais voilà, le Mistral s’est malheureusement invité à la fête et le programme riche, qui faisait écho à la candidature de la France aux Jeux Olympiques de 2024, n’est pas abandonné, juste reporté. Il faudra donc patienter une petite semaine pour admirer les 2024 embarcations partir des plages du Prado jusqu’aux Terrasses du port. Un défilé naval hors norme et un village éphémère sur l’esplanade du Mucem avec animations sportives, foodtrucks et concerts. Une sortie conviviale à vivre en famille, dimanche… prochain !

>> Grande Parade Maritime dimanche 11 septembre de 10h à 18h. Entrée gratuite.

>> Promenade Robert Laffont – Marseille 2e

>> Plus d’infos