[Agenda] Hack the news, le débat : quel impact sur les métiers de l’information et les autres secteurs ?

L’explosion des datas, quel impact sur les métiers, dans les médias et ailleurs ? Elles sont partout et tout le temps, disponibles ou cachées, les données envahissent notre quotidien à la faveur du développement des outils numériques tels que les objets connectés, et de la puissance de stockage des data-centers. De nombreux défis se posent désormais à la plupart des secteurs d’activités et des métiers. « Hack the news », le grand prix régional du data journalisme propose aux étudiants de la région Paca de produire des data-reportages en utilisant ou en produisant des données. Une exploration, déjà menée en 2015, à l’occasion du 1er grand métropolitain de data-journalisme.

Dans le monde média, ce ne sont pas que les journalistes qui sont impactés : l’ensemble de la chaîne de création peut désormais s’accaparer les données et les mettre en forme, les paramétrer, les intégrer dans des algorithmes pour en faire des contenus mais aussi des applications ludiques ou très opérationnelles, à l’instar du tracking à des fins de marketing opérationnel. Tous les secteurs d’activités toutes les entreprises, associations et les institutions sont concernés. Ces bouleversements s’accompagnent d’autant de nouvelles opportunités pour les jeunes qui s’apprêtent à entrer sur le marché du travail. Encore faut-il bien maîtriser les techniques mais aussi de bien évaluer le potentiel de ces datas, plus ou moins « big ». Rendez-vous à La Coque mardi 5 décembre pour en débattre avec les professionnels du secteur et les experts des données.