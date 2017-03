Agenda du développement économique de la Métropole : six filières pour gagner dans la compétition mondiale (1/4)

Deuxième temps fort du calendrier métropolitain, après le vote de l’agenda des transports en décembre 2016, l’agenda du développement économique sera dévoilé en fin de matinée, lundi 13 mars 2017, au palais du Pharo en présence des grands acteurs économiques du territoire et de la presse conviée à 11h30. Martine Vassal, la première vice-présidente en charge de l’Economie, et par ailleurs toute puissante présidente du Département, fera en quelque sorte, à cette occasion, son grand oral métropolitain. Pour la première fois en effet, depuis la constitution d’Aix Marseille Provence, c’est elle qui aura le leadership métropolitain et présentera une feuille de route majeure pour la réussite du territoire. Jean-Claude Gaudin, le président de la Métropole sera également présent et ouvrira forcément la séance.

Le document stratégique qui présente l’Agenda du développement économique comprenant 87 pages de constats, diagnostic et d’orientations sera voté le 30 mars prochain par le conseil de la Métropole. Avant celà, il aura dû être également voté par la Région Paca au sein du SRDEII, le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation. Un préalable qui devrait être franchi vendredi 17 mars lors du vote de l’assemblée plénière du Conseil régional.

Une démarche pragmatique à défaut d’être programmatique

Cet Agenda du développement économique, dont vous nous vous révélons en exclusivité une version projet actualisée au 1er mars, définit les axes stratégiques du long terme tout en fixant des objectifs et des priorités de court et moyen terme (horizon 2021). « Ce document, adossé à une démarche d’évaluation continue associant l’ensemble des partenaires, a vocation à être ajusté si nécessaire au cours des prochaines années. La gouvernance économique qui accompagnera la mise en œuvre de cette stratégie sera attentive aux inflexions qui pourraient être rendues nécessaires. » Fixer un cap avec une feuille de route souple et des objectifs suffisamment génériques pour conserver de l’agilité, la stratégie métropolitaine se veut pragmatique avant d’être programmatique. Elle identifie des filières prioritaires qui sont autant de secteurs d’excellence déjà connus et que l’agenda métropolitain souhaite renforcer. Objectifs : devenir un leader incontestable à l‘échelle nationale foire internationale dans ces domaines. Six filières complétées par l’appui à « un secteur agricole et viticole dynamique », le tout adossé à « un potentiel de recherche et d’enseignement supérieur de tout premier plan. »