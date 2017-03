Agenda du développement économique de la Métropole : une méthode et une organisation pour encadrer la feuille de route (3/4)

Une feuille de route ambitieuse avec des secteurs clés clairement identifiés, nous avons vu dans nos deux précédents volets quels étaient les axes forts de l’Agenda du développement économique décrit dans le document stratégique que nous nous sommes procurés et qui sera dévoilé lundi 13 mars au Pharo par la Métropole. Le projet qui sera voté en conseil de la Métropole jeudi 30 mars devra ensuite être animé. Martine Vassal, la 1ère vice-présidente de la Métropole en charge du développement économique et de l’attractivité a prévu plusieurs outils pour garder le cap.

Des indicateurs et des objectifs sont clairement définis. Ainsi pour mesurer l’efficacité de la politique d’internationalisation, un objectif en terme d’emplois et plus critères de succès ont été fixés à moyen terme (horizon 2021) : « passer de 1.500 emplois/an à 2.000 et passer de 60 dossiers aboutis/an à 80, dont 60% à capitaux internationaux ; apparaître dans le top 3 du classement Ernst & Young des alternatives à Paris ; apparaître dans le top 3 du classement des métropoles de France Urbaine ; viser 2 millions de croisiéristes en 2020 et le top 3 européen des ports de croisière. » Au total 10 objectifs sont listés et permettront de disposer d’un tableau de bord synthétique à présenter à l’heure du bilan.

Les dix objectifs prioritaires de la Métropole pour mesurer son action à moyen terme « 1. Mettre sur le marché 400 hectares de foncier économique d’ici 2021

2. Commercialiser 200.000 m 2 d’immobilier tertiaire par an à moyen terme

3. Réussir 80 dossiers d’implantation par an

4. Accompagner la création de 100 start-ups innovantes par an

5. Apparaître dans le top 3 du classement Ernst & Young des alternatives à Paris

6. Implanter avec le monde académique une Cité de l’Innovation au cœur de la Métropole, vitrine du dynamisme entrepreneurial des acteurs métropolitains

7. Viser 2 millions de passagers en 2020 et le top 3 européen des ports de croisière

8. Se rapprocher des métropoles comparables en matière de taux d’activités des jeunes par une politique de formation adaptée, en partenariat avec le Conseil Régional

9. Apporter le Très Haut Débit à 100% des entreprises du territoire

10. Porter sur le territoire 20 projets par an en lien avec la smart city et le développement des usages numériques. » Source Document projet. Version définitive 1er mars 2017 Agenda du développement économique. AMPM.

Les orientations prioritaires de l’agenda du développement économique intègrent de nombreux enjeux en terme d’organisation et de méthodes de suivi. Comment « se positionner comme une métropole facilitant la vie des entreprises » (objectif 4), « construire une métropole de proximité, proche de ses habitants » (objectif 5) ou « bâtir une métropole partenariale » (objectif 6) sans disposer d’une organisation adéquate ?

Définir collectivement « des buts de guerre »

« La réussite économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence passera par sa capacité à fédérer les forces vives du territoire, celles qui incarnent l’activité économique et qui démultiplient l’action métropolitaine au niveau national et international » souligne bien le rapport stratégique.