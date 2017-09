Agenda du développement économique métropolitain : le 1er comité de gouvernance marque une nouvelle étape

« Les acteurs tiennent leurs ambitions, les dossiers avancent bien. Nous sommes tous solidaires sur le territoire. » Martine Vassal, la 1ère vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas caché sa satisfaction lors du 2e Forum métropolitain organisé par Gomet’ avec le soutien de la Caisse des dépôts. Cette conférence-débat se déroulait à la CCI Marseille Provence, dans la foulée de la séance d’installation du 1er comité de gouvernance économique inscrit dans l’Agenda du développement économique métropolitain, voté en mars dernier à l’unanimité par les conseillers métropolitains. Devant plus d’une centaine de décideurs, élus et représentants du monde socio-économique, Martine Vassal a rappelé l’importance d’un « travail collectif » sur les grands dossiers économiques métropolitains. Elle s’est félicitée de l’avancée des actions. Sur les 152 actions fléchées dans l’Agenda, plus de 50% étaient engagées dès le mois de juin.

Parmi les principales actions programmées, d’ores et déjà avancées ou finalisées, Martine Vassal et Martial Alvarez, le maire de Port St-Louis-du-Rhône, vice-président de la Métropole délégué à l’emploi, également présent lors du Forum métropolitain, ont évoqué tour à tour, au nom de l’institution, de nombreux dossiers : > IO Lab avec Aix Marseille Université inauguré cette semaine ;

> Les conventions avec Aix Marseille Université sur le PIA ;

> Dans le domaine maritime, lancement des projets sur l’anse du Pharo et Saumaty ;

> Développement des croisières et travail sur la problématique foncière avec le port ;

> Développement du schéma d’élaboration du tertiaire qui sera présenté d’ici la fin de l’année ;

> Ouverture de thecamp le 28 septembre ;

> Elaboration d’une stratégie sur la smartcity ;

> Lancement d’ici la fin de l’année d’un appel à projet sur l’économie circulaire ;

> Transformation de Provence Promotion en Agence métropolitaine de marketing territorial et de promotion internationale ;

> Finalisation d’une délibération-cadre sur la stratégie touristique du territoire qui sera soumise au vote lors du prochain conseil de la Métropole ;

> Travail avancé avec Aix-Marseille Université pour l’implantation d’ici à la fin de l’année d’un grand lieu « totem » sur le numérique ;

> Elaboration d’une stratégie d’attractivité à l’international ciblant des destinations précises, dont Miami où la Métropole se rendra en mission de prospection dès le mois de novembre, avec ses partenaires.

Martine Vassal a également insisté sur deux défis majeurs qui seront l’objet d’une attention particulière dans les prochaines semaines : l’aéroport Marseille-Provence sur la voie de la privatisation et la mobilité.



Le comité de gouvernance économique vise à partager les informations et établir des objectifs communs en proposant des arbitrages sur les grands défis posés à la Métropole. Outre les élus métropolitains en charge des questions économiques, il réunit la CCIMP, le Port de Marseille Fos, Aix-Marseille Université, l’UPE13, la CPME13, la Chambre de métiers et la Chambre d’agriculture qui ont participé à cette installation, et siègeront pour les prochaines séances, devant se tenir sur une base trimestrielle.

Les président(e)s de l’ensemble des institutions du comité de gouvernance étaient également présents lors de cette conférence-débat. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, et Johan Bencivenga, président de l’UPE 13, présents en tribune aux côtés de Martine Vassal, ont salué le travail collectif et l’association du monde économique à la conduite des actions et projets au service, comme l’a souligné M. Chauvin, de « « la capitale du sud de l’euro-Méditerranée. »

« Encore du pain sur la planche »

Hervé Lucas, associé fondateur de Cap Vert Energie, société en forte croissance dans le domaine des énergies renouvelables, est venu témoigner des problématiques rencontrées par un chef d’entreprise sur le territoire : attractivité, formation, disponibilité du foncier. De nombreuses difficultés demeurent pour attirer les salariés venus d’autres régions et trouver le bon cadre de développement. « Nous avons encore du pain sur la planche reconnait Martine Vassal. Je ne désespère pas de réaliser un guichet unique au service des multiples des besoins des entreprises. » Celle qui est également présidente du Département insiste également sur l’effort à faire en matière de formation : « Il faut mieux mettre en adéquation les diplômes avec les besoins des entreprises. »

La question du financement des opérations de l’Agenda a bien sûr été évoquée, Martine Vassal renvoyant le gouvernement à ses responsabilités, notamment pour le plan sur les transports. Richard Curnier, directeur régional de la Caisse des dépôts, partenaire du Forum a rappelé que la « banque des territoires » était au rendez-vous pour financer les projets locaux. dernier en date : l’appel à projets PIA 3 « Territoires d’innovation et de grandes ambitions » qui correspond parfaitement à la Métropole. « 500 millions d’euros sont mis sur la table dont 300 millions pour des fonds propres » souligne le banquier. Dépôt des dossiers avant fin septembre.