[Temps Forts] Notre sélection d’événements à Aix Marseille Provence

Lundi 9

[9h, Aix, IAE Puyricard] 30 professeurs des meilleures business schools de la planète sont reçus tout au long de la semaine à l’IAE Aix-Marseille pour une semaine de séminaire sur les pratiques pédagogiques dans l’enseignement du management. Lancé il y a 50 ans par Harvard Business School, l’International Teachers Programme (ITP) forme les Professeurs en Sciences de Gestion aux meilleures pratiques dans l’art d’enseigner.

[10h, Marseille, Amu amphithéâtre Noailles] L’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, porteur du projet international « Erasmus+Blended learning courses for teacher educators between Asia and Europe (BL_TEAE) » pour les trois années à venir, accueille les 7 pays européens et asiatiques participants à l’occasion de son lancement le 9 janvier 2017.

[18h, Marseille, Château Ricard.] Assemblée Générale ordinaire du Club Media Med. Pour vous inscrire gratuitement à l’événement.

Mardi 10

[11h, Marseille, Hôtel de ville] Présentation de la cérémonie d’ouverture Marseille-Provence 2017, capitale européenne du Sport.

[12h, Marseille Belle de Mai.] Le Club Provence Communication organise une visite du studio Mocap de Newen. Inscription obligatoire.

[14h, Aix, gare routière] GRDF Paca, Scania et FNTV Paca présentent et réalisent un essai d’un autocar fonctionnant au gaz

[17H30, Marseille, Préfecture] Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, présente ses vœux à la presse.

[18h30, Salon-de-Provence, Théâtre Armand] Voeux des acteurs économiques en présence de Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence et Johan Bencivenga, président de l’UPE 13.

Mercredi 11

[11h30, Aix-en-Provence, Hôtel de Ville] Signature du contrat départemental en présence de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, et de Maryse Joissains Masini, maire d’Aix Mairie

Jeudi 12

[10h, Marseille, Pharo] Aix-Marseille Université (AMU) représentée par le président Yvon Berland et la Société du Canal de Provence (SCP), représentée par son président Philippe Vitel et son directeur général, Bruno Vergobi signeront jeudi 12 janvier à 10h un accord cadre visant à renforcer leur partenariat Université/Entreprise sur la thématique générale « Eau, environnement, énergie et territoires ».

[10h45, Marignane, AMP] Présentation annuelle des résultats de l’Aéroport Marseille Provence.



[11h00, Marseille, Palais des Sports] Cérémonie de présentation des vœux du Président au personnel de la métropole Aix-Marseille-Provence.

[11h, Marseille, UPE 13] Yves Dufour, président de Metierama présente la 38e édition du Salon Metierama qui se déroule au Parc Chanot-Marseille les 19, 20 et 21 janvier 2017,

> Place des entreprises, 16 place du Général de Gaulle, 13001 Marseille.



[17h, Marseille, Hôtel de Région] Lancement officiel de DOC2AMU, un programme doctoral innovant qui permet de financer 30 contrats doctoraux à Aix-Marseille Université.

[18h30, Istres, Magic Mirrors] Métropole Aix Marseille Provence, CT Istres Ouest Provence. Vœux aux entreprises.

Vendredi 13

[17h30, Marseille, ordre des architectes] Cérémonie des voeux 2017 au conseil régional de l’ordre des architectes Paca.

> 12 Bd Théodore Thurner. 13006 Marseille

[18h, Fos-sur-Mer, Salle polyvalente Parsemain] Voeux à la population.

[18h30, Aubagne, Espace des libertés] Vœux des maires du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.