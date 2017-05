[Temps forts] Agenda : notre sélection d’événements du 15 au 19 mai 2017

Lundi 15

[11h, Aubagne, Chemin St Jean de Garguier.] La Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile propose à partir du 15 mai 2017 la mise à disposition par bail d’une parcelle située dans les quartiers des Mellets à Aubagne et dont elle est propriétaire. Sylvia Barthélémy, présidente du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Danièle Garcia, maire d’Auriol et membre du bureau métropolitain déléguée à l’Agriculture, Forêts et Paysages

[11h30, Marseille, Palais de la Bourse.] Conférence en présence de Thierry Chaumont, président de l’UIMM Alpes-Méditerranée (lire aussi P9), de Jean-Baptiste Ertle président de la commission sociale de l’UIMM Alpes-Méditerranée et un représentant par organisation syndicale des Bouches-du-Rhône sur les mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

[12h, Marseille, Ecole de la deuxième chance.] Les stagiaires de la filière restauration de l’E2C Marseille réalisent un menu gastronomique sous la houlette de Ippeï Uemura, chef du restaurant « Tabi No Yume », membre de l’association Gourméditerranée, Jeune Talent G&M 2017.

[12h Marseille, Palais du Pharo] Déjeuner de presse de présentation du Conseil de la métropole qui aura lieu jeudi, en présence de Jean Montagnac, vice-président de la Métropole délégué au budget, maire de Carry-le-Rouet, Bernard Jacquier, vice-président de la Métropole délégué à la commande publique et à la commission d’appels d’offres, Christophe Amalric, conseiller de la Métropole délégué à l’espace public et à la voirie, maire de la Barben 18h00, Aubagne, centre Agora. Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

[14h, Marseille, Green Bear Café] Présentation des candidat-es écologistes aux législatives pour le 13 en présence de Michèle Rivasi, députée européenne

13-01 Anne-Marie Daniele 13-02 Christine Juste 13-03 Karim Mouaci 13-06 Hervé Menchon 13-07 Lydia Frentzel 13-08 Mathieu Saintagne 13-10 Rémy Carrodano 13-11 Dorian Hispa 13-12 Nathalie Sirben 13-13 Annie Rosenblatt 13-14 Marie-Nicole Payet 13-15 Hélène Haensler

Mardi 16

[10h, Vitrolles, entreprise Sabatier] Début du tour « Tous entrepreneurs » de Jean-Luc Chauvin. Au programme : l’immersion au sein de l’entreprise Sabatier SAS, puis un networking entre entrepreneurs de 12h à 14h30 à l’Aéroport Marseille Provence (salon panoramique, hall 1).

[11h, Rousset, Pophouse] Le Club des entreprises des énergies de la Victoire organise ses 19e rencontres sur le thème du numérique.

[16h, Marseille, Villa Méditerranée] Célébration des mobilités européennes des élèves de filières professionnelles. Durant cette année scolaire, 227 élèves issus de 20 lycées professionnels de l’académie d’Aix-Marseille ont bénéficié du dispositif Erasmus + « Omegat » (Optimiser la mobilité en Europe grâce au tutorat).

[18h, Marseille, La Criée] Présentation des projets soutenus par la Fondation de France Méditerranée.

[18h, Aix-en-Provence, thecamp] Présentation du Spark Life contest, concours d’innovation destiné aux start-up. Plusieurs catégories.

Mercredi 17

[9h, Marseille, Chanot] Début du salon Innovatives SHS : des chercheurs qui innovent en sciences humaines et sociales. Le salon Innovatives SHS, organisé par le CNRS, est un rendez-vous à destination notamment des décideurs publics et du monde entrepreneurial, invités à découvrir les savoir-faire et les innovations issus des laboratoires de sciences humaines et sociales (SHS).

[9h, Marseille, OM Café.] Le Medef Paca organise son petit-déjeuner mensuel avec la presse. Jean-Luc Monteil,

[10h, Marseille, Pharo.] Le conseil de Territoire Marseille Provence tient son assemblée plénière dans l’hémicycle du Pharo. Plus de 80 rapports sont à l’ordre du jour, pour avis, et seront débattus en séance.

[14h, Martigues, Halle de Martigues .] Visite du maire de Martigues Gaby Charroux à l’occasion de la visite de presse du montage du Salon des jeunes 2017.

Jeudi 18

[9h30, Marseille, Pharo.] Une centaine de délibérations sont inscrites à l’ordre du jour du conseil de la Métropole, parmi lesquelles le compte administratif, la délégation de service public de l’Arena, la convention de partenariat avec l’Union des groupements d’achats publics et la requalification du Jarret en boulevard multimodal.

[9h, Gardanne, Campus Georges Charpak] Ils sont âgés de 14 à 25 ans et ne manquent ni d’audace ni d’imagination : 400 « mini-entrepreneurs » de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur participent au championnat régional des mini-entreprises-EPA organisé par l’association Epa (Entreprendre pour apprendre) Paca à l’école nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne (campus Georges Charpak Provence) à Gardanne. La meilleure « Mini Entreprise-Epa » dans chacune des quatre catégories (collège, lycée, post-bac et initiative emploi) gagnera son « pass » pour participer au championnat national des mini-entrepreneurs les 1er et 2 juin à la cité des sciences et de l’industrie à Paris où plus de 80 « mini-entreprises » des 13 régions de France seront présentes.

[14h, Marseille, La Boate.] La Fing propose un temps d’échange et de travail commun sur le thème : « Un grand événement sur le numérique en Paca : de quoi aurions-nous collectivement envie ? » Alors que la région Provence Alpes Côte d’Azur porte l’ambition de devenir la première smart région d’Europe, quelle manifestation pourrait affirmer cette ambition et cristalliser les énergies des acteurs du territoire ? A quoi ressemblerait cet événement sur le territoire, à qui ressemblerait-il ? Quelles synergies devrait-on imaginer avec la richesse des animations, lieux, événements,… pour porter une ambition plus grande ?

[14h, Marseille, Palais du Pharo.] Journée d’échanges et de conférences autour de l’évolution numérique et de la performance énergétique des bâtiments organisée par Engie Axima.

[18h30, Rognac, Centre municipal Georges Batiget] Johan Bencivenga, président de l’Une 13 et Thierry Zarka, président de l’Upe 13 Étang de Berre, interviennent à la soirée économique de l’Étang de Berre, autour du thème de la mutation industrielle.

[19h30 Aubagne Au restaurant Le Borsalino] Bilan de l’élection présidentielle, Enjeux et perspectives des élections législatives Rencontre-débat avec Michel Henry.

Vendredi 19

[8h45, Marseille, CCI Région Paca] Alain Lacroix, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait un point sur la feuille de route 2016-2021 du réseau, point d’étape entre le vote de la stratégie le 21 avril dernier et les plans d’actions présentés le 29 juin prochain : le mode de fonctionnement de la gouvernance : organisation d’un bureau « club des dirigeants » ; positionnement de la CCIR « maison commune » des CCIT, la CCIR Paca dans l’actualité économique : relations avec la Région, partenaire de premier plan ; attentes quant au nouveau Gouvernement constitué. Aubagne, Plus de 2500 lycéens et apprentis vont se dépasser à Aubagne à l’occasion du Printemps des lycéens et des apprentis.

[9h15, Marseille, Villa Méditerranée] L’association Arts et Développement organise une rencontre exceptionnelle sur le thème « L’Art et la Culture dans les quartiers » qui réunira des acteurs menant des initiatives culturelles avec les habitants des quartiers, des représentants d’institutions sociales et culturelles comme le FRAC et le Mucem, des décideurs publics et privés, et des représentants de la société civile. Autour de cette rencontre une exposition collective « 25 œuvres d’art revisitées par les enfants des ateliers de rue » sera présentée jusqu’au 21 mai.

[10h30, Marseille, La Joliette] Christine Cabau Woehrel, présidente du directoire du port de Marseille Fos présente les actions du port, actuelles et à venir, en faveur de la qualité de l’air avec Dominique Robin, directeur général d’ AirPaca;