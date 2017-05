Les Rencontres de l’Agam : comment gérer la ville à l’heure de l’explosion des données ? 

Les deux faces de la data… Côté lumière, Il y a mille et une applications, perspectives, ressources en matière de ville intelligente et de débouchés pour construire une ville plus sûre, plus apaisée, plus conviviale. Les données en effet, et leurs exploitations dans de nombreux domaines comme les transports, l’énergie ou les services de proximité, ouvrent des perspectives immenses de progrès pour l’homme dans la ville. Cet environnement urbain parfois hostile, pollué, bruyant ou encore risqué. Par exemple, grâce à des applications nouvelles utilisant des capteurs, les aménageurs vont pouvoir mieux cerner les déplacements des populations. Objectif : trouver les meilleures solutions et réponses pour une ville plus fluide.

Côté ombre à l’inverse, la data, et sa version hypertrophiée, le « big-data », comporte de nombreuses menaces s’il elle n’est pas maîtrisée et encadrée. D’où la nécessité d’abord de disposer de données utilisables, compréhensibles, ensuite et surtout, respectueuses de la vie privée. Un cadre légal porté par le législateur protège ainsi la vie des citoyens. Mais quelles sont les autres barrières ? Quel poids la force publique publique pèse-t-elle face à la toute puissance des grands compagnies privées ? Ces dernières ne sont-elles pas capables de détecter vos moindres faits et gestes et de les exploiter ensuite pour vous recommander un produit, un lieu, un ami…

Nouveaux métiers, nouveaux acteurs, nouvelles expériences

Toutes ces questions nouvelles, contemporaines de notre 21ème siècle numérique, seront au coeur des préoccupations et des interventions lors des Rencontres de l’Agam qui auront lieu mardi 30 mai et auront pour thème « La ville, laboratoire de la donnée. » Pour alimenter la réflexion, de nombreux spécialistes et acteurs seront présent tout au long de la matinée au théâtre de la Joliette-Minoterie. Deux tables-rondes permettront d’aborder, d’une part les conséquences de l’explosion des données sur les métiers et les acteurs de terrain, d’autre part, les nouvelles réalisations et expérimentations déjà à l’oeuvre dans la métropole et au-delà.

Un exemple de mise en valeur de données réalisée par l’Agam





« Les agences d’urbanisme sont au coeur des changements en cours » souligne Christian Brunner, le directeur de l’Agam en prélude à ces Rencontres. « Cela fait trente ans que nous travaillons et produisons des données. Elles sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses et servent tous les métiers de l’aménagement. Nous pouvons être un tiers de confiance important entre les acteurs publics et privés afin de garantir la fiabilité des données comme la protection des citoyens. »

L’Agam multiplie d’ailleurs les initiatives dans la collecte comme dans la mise en valeur des données. Ainsi elle fut pionnière en 2013 avec Fluxvision pour saisir en partenariat avec Orange les mouvements des visiteurs de MP 2013, notamment lors de la soirée d’ouverture de l’année capitale européenne de la culture. Et aujourd’hui, elle propose un nouveau service baptisé Spot. L’outil développé avec l’agence Aupa d’Aix-en-Provence propose un accès simple à des cartographies interactives et des tableaux de bord dynamiques. Il présente un grand nombre d’indicateurs à plusieurs échelles métropolitaines, comparables entre elles. Cet écoSystème Partenarial d’Observation des Territoires (Spot) sera progressivement développé sur l’ensemble des thèmes d’observation et enrichis et améliorés pour intégrer de nouvelles sources de données et fonctionnalités. La ville à l’heure de l’exposition des données… L’histoire (passionnante) ne fait que commencer.