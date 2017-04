85 boutiques à l’ouverture du Village de Marques de Miramas

85 des 120 emplacements mis en location par le groupe anglais spécialiste de l’outlet ont donc été pourvus au village de marques de Miramas qui ouvre ses portes ce jeudi 13 avril 2017. « C’est un record pour McArthurGlen, dû aux dimensions hors-norme de ce centre, explique Michela Frattini, la directrice. En général, nous gérons l’ouverture de 65 boutiques d’un coup. »

Sur les 25 000 m² de surface commerciale, des géants tels que Ralph Lauren, Calvin Klein ou New Balance, mais aussi des enseignes nouvelles sur le marché français sont installées. L’Espagnole Bimbayola, la chocolaterie italienne Venchi, les marques de prêt-à-porter Harmont&Blaine et Antony Moratto, la boutique Karl Lagerfeld ainsi que la marque italienne de sacs 100% personnalisables O’Bag sont inédites. À noter aussi, l’arrivée de la marque marseillaise Not Shy sur le marché de l’outlet. « Les boutiques mesurent entre 40 et 900 m² pour s’adapter aux besoins et à la typologie de la marque », précise la directrice.

Les enseignes et l’équipe de McArthurGlen attendent quelque 200 000 clients lors de ce grand week-end d’ouverture (lundi de Pâques compris). « Nous prévoyons 2 millions de visiteurs sur l’année, avec un panier moyen d’environ 140€ pour un client français », souligne encore Michela Frattini.