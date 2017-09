La 6e édition de Med’ Innovant s’ouvre au thème du smart’ port

Le concours d’innovation organisé par la Cité des entrepreneurs et Euroméditerranée s’ouvre aux questions liées au smart port. Traditionnellement orienté par la smart city, Med’Innovant veut désormais rayonner également sur les quais de la ville maritime méditerranéenne. La sixième édition a ouvert ce vendredi 1er septembre avec le lancement de l’appel à candidatures. Les entreprises (startup, PME et même grands groupes) qui souhaitent évaluer le degré d’opportunité de leur innovation dans le domaine de la smart city et du smart port ont jusqu’au 10 octobre pour candidater.

Med’Innovant est un concours organisé par l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée et la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée avec le soutien de P. Factory, l’accélérateur provençal basé à l’EMD à Marseille. « Son ambition est de promouvoir et d’accompagner des porteurs de projet qui développent les nouveaux usages d’aujourd’hui et de demain en apportant des solutions innovantes en lien avec les enjeux de développement durable (…): technologies sans contact et objets connectés, habitat et environnement, mobilité et sécurité, services numériques, systèmes d’information portuaire, infrastructures numériques, logistique, énergie, relation Ville-Port, gestion des escales, procédures douanières… »

Les organisateurs précisent que les innovations lauréates seront « testées et mises en application en conditions réelles » sur place dans l’ÉcoCité Marseille Euroméditerranée.