[Temps forts] Notre sélection d’événements dans la métropole Aix Marseille Provence

Lundi 4 septembre

[8h30, rentrée des classes dans les écoles, collèges et lycées] Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille se rend successivement dans les écoles François Masson 17 rue Masson (2e arrondissement) et Notre-Dame Saint-Théodore 46 rue des Dominicains (1er arrondissement). Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur, se rend au lycée professionnel Léonard de Vinci à Marseille, afin de rencontrer les élèves et la communauté éducative. A cette occasion, le président de la Région présentera les nouveautés de cette rentrée scolaire et inaugurera les nouveaux locaux dédiés à la filière Prothèse dentaire, opération de réaménagement financée par la Région. Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, accompagnée de Valérie Guarino, conseillère départementale, déléguée aux collèges, et de Bernard Beignier, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités, se rend à 10 heures, au nouveau collège Jean Giono dans le 13e arrondissement de Marseille. Le nouveau collège Jean Giono, ouvert en février dernier, sera inauguré officiellement à cette occasion.

[17h30, Marseille, Préfecture] Cérémonie de passation de commandement de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud en présence de Stéphane Bouillon, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale.

Mardi 5

[12h, Aix, Plateau de l’Arbois] 12h-14h de l’Arbois sur le thème : incubation et accélération. Avec Impulse, La GreenTech Verte & P. Factory. Introduction et animation : Frédéric Guilleux, chef du service développement du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée. Intervention de Maxime Defous, directeur de l’Incubateur inter-universitaire Impulse, Benoit Spittler, chef du bureau de la GreenTech Verte, l’incubateur du ministère de la Transition écologique et solidaire, Bertrand Bigay, directeur général de P.Factory, La tribu des startups.



[19h, Peypin, Hôtel de ville] Alors qu’ils ont fait de la proximité un axe majeur de leur mandature, les élus de la Chambre de métiers et de l’artisanat ont sollicité l’ensemble des maires du département pour leur proposer de signer une Charte de soutien à l’économie de proximité. Dans les Bouches-du-Rhône, la Ville de Peypin a répondu favorablement à cette invitation à adopter une politique affirmée en faveur des entreprises artisanales situées sur sa commune et de valorisation du « Consommez local, consommez artisanal » auprès de ses habitants. Monique Cassar Présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Jean-Marie Leonardis, maire de Peypin signent la Charte de soutien à l’activité économique de proximité.

Mercredi 6

[16h, Marseille, CCI MP] 2e Forum métropolitain Gomet’ – Caisse des dépôts sur le thème de l’agenda du développement économique de la Métropole. Six mois après le vote par le Conseil métropolitain et dans la foulée du 1er comité de gouvernance de cet agenda, Martine Vassal, la vice-présidente en charge de la stratégie et de l’attractivité économiques est l’invité du 2e Forum métropolitain organisé par Gomet’ en partenariat avec la Caisse des dépôts et la CCI Marseille Provence. Avec les interventions de Richard Curnier, le directeur régional de la Caisse des dépôts, Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence, Johan Bencivenga, président de l’UPE 13, Hervé Lucas, associé fondateur de la société Cap vert Energie.

Jeudi 7

[12h30, Aubagne, Showroom Argila] Sylvia Bathélémy, présidente du Conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile organise un déjeuner de presse de rentrée.

Vendredi 8

[8h30, Marseille, Kedge] 17e Forum des Entrepreneurs organisé par l’UPE 13 autour d’ateliers thématiques et de débats centrés sur l’entreprise et sur la thématique « Sens dessus dessous » !

> Inscription