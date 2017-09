5 pistes pour profiter des Journées du patrimoine

Les 16 et 17 septembre prochains ont lieu les traditionnelles Journées du patrimoine : un rendez-vous national qui fédère toujours autant de visiteurs, curieux de découvrir des coulisses de nombreux lieux ouverts pour l’occasion. Patrimoine industriel, lieux de pouvoir, balades urbaines … : pour cette 34e édition, près de 300 rendez-vous sont proposés sur la métropole. Attention, la plupart sur inscription et certains dès le vendredi 15 septembre ! Gomet’ vous suggère quelques idées.

1. Jeunesse et patrimoine

C’est le thème retenu cette année par le ministère de la Culture afin de mieux sensibiliser les futures générations à la connaissance et à la préservation du patrimoine dans toute sa diversité. À Marseille, le parcours du petit citoyen emmène les jeunes visiteurs de la mairie au mémorial La Marseillaise >> gratuit, sur inscription.

L’office de tourisme de Salon-de-Provence propose aux 8-12 ans de découvrir la ville et ses monuments lors d’une visite guidée sous forme d’énigmes >> 20 personnes max. Inscriptions : 04 90 56 82 75

2. Les musées : des valeurs sûres

Séance de rattrapage assurée, la quasi totalité des musées ouvre gratuitement leurs salles d’exposition. Tout ce que vous n’avez pas eu le temps de voir ces dernières semaines s’offre à vous, mais attention, vous ne serez certainement pas les seuls. La dernière exposition en date est celle sur les traces de Jack London dans les mers du Sud au MAAOA. À Martigues, derniers jours pour apprécier les œuvres de Félix Ziem à Charles Camoin autour de Martigues, terre d’ailleurs. C’est également le cas au musée Granet d’Aix-en-Provence, pour découvrir l’histoire de la galerie Jeanne Bucher-Jaegger à travers une centaine de chefs d’œuvre de l’art moderne et contemporain. Sans oublier Sisley l’impressionniste au centre d’art hôtel de Caumont.

Du tout nouveau, avec deux expositions qui seront inaugurées jeudi 14 septembre : White Spirit, l’éclat du blanc dans les collections ou l’accrochage d’une vingtaine de silhouettes au département mode du musée Borely, et Langages machines, une exposition autour des mutations de l’écriture à l’ère du numérique à la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence.

Aux côtés des grands musées, n’oubliez pas les plus petits qui méritent l’attention des visiteurs au moins une fois dans l’année. C’est le cas du petit musée de Carro et de ses nombreux objets usuels liés aux métiers de la pierre, de la terre et de la mer allant de l’antiquité à l’époque contemporaine, photographies, trésors naturels des fonds marins et les cargaisons de navires échoués.

3. Pointez-vous dans les fabriques et usines

Le patrimoine industriel est certainement l’un des plus impressionnants à visiter soit parce que les sites, privés la plupart de temps, sont encore en activité. À noter la savonnerie du Fer à cheval se visite, gratuitement et sans réservation pendant ces deux jours. Pour fêter ses 161 ans, elle présentera une série limitée de 160 savons gravés par l’artiste France Lions, plus un savon XXL qui sera produit au fil de ces deux jours. Attention, la visite est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans >> 66 chemin de Sainte-Marthe, Marseille 14e

À Gardanne, la Tuilerie Bossy est devenue trois siècles plus tard un centre de métiers d’art avec la présence de céramistes, sculpteur, ébéniste, tapissier en ameublement, luthier, marqueteur, peintres en décor, designers… Preuve que le patrimoine est aussi une histoire en devenir. Du coup, en une seule visite, on apprend 1001 choses sur l’histoire de la tuilerie et les métiers d’aujourd’hui ! >> samedi et dimanche, de 10h à 18h, gratuit sans réservation – Les ateliers d’art de Valabre, 1235 chemin du moulin fort.

4. Balades urbaines ou randonnées pédestres

Pour ceux qui préfèrent allier visite et plein air, le Frac et le Friche Belle de mai proposent conjointement un parcours de 4 kilomètres à travers les jardins et places entre La Joliette et la Belle de mai. L’originalité est de faire cette balade en compagnie de deux artistes - Erik Göngrich et Hendrik Sturm - qui d’ailleurs exposent actuellement à la Friche leur travail sur le territoire des calanques L’arrière-pays est devenu patrimoine >> 20 personnes max., les samedi à 15h et dimanche à 16h, sur réservation.

Le collectif Hôtel du Nord a concocté un programme de cinq balades dont la première emmènera les promeneurs, le vendredi 15 dès 9h30, jusqu’au port de Saumaty rencontrer les pêcheurs. Puis, durant tout le week end, portes ouvertes dans les quartiers Saint-Louis, Campagne Lévêque, Les Aygalades ou La Savine en collines. >> 50 personnes max., sur réservation (06 72 99 58 70)

Côté campagne, l’aqueduc romain de Traconnade qui permettait d’amener l’eau de Jouques jusqu’à Aix, se découvre lors d’une belle randonnée pédestre à travers les collines, samedi à la journée (8h) ou dimanche à la demi-journée. Départ de Peyrolles avec les Amis de Jouques > 15 personnes max. – Inscription obligatoire auprès du musée de Jouques (04 42 63 76 12)

Les Amis de Jouques proposent également un circuit de 3h pour découvrir les constructions en pierre sèche appelées bornes. À pied et bien chaussés car les chemins sont caillouteux, le samedi, en voiture le dimanche.

Même thème mais sur une boucle de 5,5 km aux alentours de Salon-de-Provence, le dimanche matin >> 25 personnes max. Inscription obligatoire avant le 15/09 à l’office du tourisme de Salon.

Enfin, l’office de tourisme d’Aix-en-Provence propose des circuits guidés en ville ou à la campagne : Les architectes et la ville (à 10h et 15h), Dans les traces du peintre Paul Cézanne vers les carrières de Bibemus (à 9h15). >> Réservation nécessaire sur aixenprovencetourism.com

5. Côté mer aussi

Le patrimoine se découvre aussi par la mer et si le temps le permet, c’est l’occasion d’hisser les voiles pour deux heures de navigation à bord de La Flâneuse, unique tartane malonière de Marseille. Direction, cette fois, les îles du Frioul et le château d’If pour découvrir Marseille vue de mer >> Tarif spécial Journées du patrimoine : 20€, sur réservationBalade guidée à bord du Cisampo (histoire – géographie du territoire) accompagnée de « jeunes guides de la ville » en cours d’apprentissage des métiers du tourisme.

Sortie en mer, également, à Port-de-Bouc, pour embarquer à bord du Cisampo avec l’office de tourisme et les jeunes guides de la ville en cours d’apprentissage des métiers du tourisme. >> Départ du pont Van Gogh, sous réserve de places disponibles.