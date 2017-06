[Législatives] 3ème circonscription : Alexandra Louis (LREM) au contact des habitants pour recréer du lien

La chaleur est moins suffocante ce vendredi 16 juin au matin à Frais-Vallon… La brise qui souffle légèrement redonne un peu d’air aux habitants après plusieurs jours de fortes chaleurs. Alexandra Louis, candidate La République en marche d’Emmanuel Macron, est au rendez-vous à 10h comme annoncé. Avec une poignée de militants, souriants et attentifs aux passants, elle se présente tout en douceur, dans les allées du marché de Frais-Vallon, disséminé aux pieds des tours et sur la passerelle du métro, au dernier arrêt avant le terminus de La Rose. La jeune femme (33 ans), avocate, connaît bien le quartier.

Son travail d’avocate spécialisé dans la défense des salariés ou des mineurs, et son passé associatif notamment à la maison pour tous de La Rose, l’aide à comprendre ce 13e arrondissement de Marseille dont la mairie de secteur est détenue depuis 2014 par le frontiste Stéphane Ravier. Alexandra Louis se retrouve face au sénateur au second tour. Elle est en retard (24,89% contre 30,84% au FN) mais affiche sa détermination. « Il fait moins que Marine Le Pen à la présidentielle. Nous restons humbles, concentrés. Après, ce sont les électeurs qui décident.» Les passants s’adressent parfois directement à elle : « Je vais voter pour vous ». Elle ne s’emballe pas. Il y a beaucoup de distance avec la politique. L’abstention est forte, particulièrement ici où moins de 30 000 personnes ont voté sur quelque 73 5003 inscrits. Alors, elle multiplie les visites, partout sur le terrain et préfère être dans les quartiers plutôt que s’afficher avec une ministre en bord de mer.

Une nouvelle façon de faire de la politique

« Nous proposons une nouvelle façon de faire de la politique, plus concrète, directe. Nous ne voulons pas en faire un métier. Les gens ont besoin que nous soyons proches d’eux. Ils ont été tellement déçus. » Elle ne refuse pas pour autant les soutiens. Ce vendredi, le président de la Région Paca, Renaud Muselier vient lui rendre visite dans un café (ci-dessous).



On l’a vu aussi s’exprimer aux côtés de Jean-Marc Borello, le spécialiste de l’économie sociale et solidaire du président Macron. Sarah Soilihi, la protégée de Jean-Luc Mélenchon, finalement arrivée troisième avec 18,47% a également afficher un soutien indirect en placardant un peu partout dans la circonscription : « pas une voix pour le FN. »

Quelles sont ses chances ? Elle ne fait pas de pronostic et se place déjà dans la suite. « Quoiqu’il arrive, je veux que nous continuions notre travail, dans des ateliers thématiques. Il faut écouter les gens. C’est comme cela que nous redonnerons un peu de confiance et d’espoir. » Et si elle finissait par battre l’une des figures nationales du mouvement d’extrême droite, ce ne serait que du plus pour continuer à recréer du lien. Alexandra Louis sait bien qu’elle ne peut pas décevoir.