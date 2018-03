Le 3e Salon des maires, des élus et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône ) Salon vendredi

Après le succès des deux premières éditions, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Salon-de-Provence et l’Union des Maires des Bouches-du- Rhône, organisent le 3e salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics des Bouches-du- Rhône. Le rendez-vous qui se tenait jusqu’à présent à l’automne a été décalé à ce vendredi 23 mars. A l’heure du printemps, les questions sur l’avenir des communes et, plus généralement de l’organisation territoriale, fleurissent en nombre. Les réforme portées par le gouvernement ne sont pas encore clairement exprimées, notamment sur l’un des sujets du moment : le rapprochement du Département avec la Métropole. Martine Vassal, la présidente du Département, présente à salon-de-Provence vendredi 16 mars lors de a conférence de presse de présentation de la manifestation n’a pas masqué ses critiques à l’égard du pouvoir. « Plutôt que de céder aux effets de mode et de mécano institutionnel, le gouvernement devrait s’occuper davantage de la problématique de la fiscalité, du pouvoir d’achat, de l’immigration ou de la sécurité » observe la candidate à la succession de Jean-Claude Gaudin à la tête de la Métropole Aix Marseille Provence.

Plus de 55 exposants et 1700 décideurs attendus

De politique il sera bien sûr question tout au long de la journée de ce 3e Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics. Mais pas seulement car la la manifestation est d’abord un lieu de rencontres entre les élus (maires, adjoints, conseillers municipaux, élus des communautés d’agglomérations et intercommunalités, conseillers départementaux, conseillers régionaux) les décideurs et personnels des collectivités et organismes publics (directeurs généraux des services, secrétaires généraux, directeurs financiers, directeurs des services techniques, ingénieurs et technicien des villes, acheteurs du secteur public, agents des collectivités) et les prestataires de services et autres fournisseurs d’équipements et de biens du secteur public.

Le salon s’articule autour de stands, de tables-rondes et de temps forts (voir le programme ci-dessous). Plus de 55 acteurs économiques, entreprises et prestataires seront présents à l’espace Trénet. 1700 décideurs étaient venus lors de l’édition précédente. Rendez-vous ce vendredi. Gomet’ sera sur place !