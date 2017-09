Le 3e Forum des maires de Provence organisé aujourd’hui à l’Hôtel du Département s’est conclu sur un consensus historique. Jamais dans l’histoire de ce territoire l’ensemble des élus, toutes collectivités et toutes tendances politiques confondues, ne s’étaient accordés sur une position commune pour l’avenir du Département.

A l’occasion du 3e Forum des Maires organisé ce mercredi 27 septembre, au Conseil Départemental 13, les maires des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, les conseillers départementaux ainsi que les présidents des intercommunalités ont approuvé une motion « Ensemble, pour le territoire ». Leurs principales inquiétudes portent sur la nouvelle réduction programmée des financements de l’Etat vers les collectivités locales ou encore le manque de concertation dans le cadre des réformes annoncées. Dans cette motion, ils affirment « trois principes nécessaires à une réforme moderne et soucieuse de l’intérêt des provençaux » : la proximité, la solidarité territoriale « avec le maintien à l’euro près, des aides aux communes, sans oublier leur actualisation ». Troisième principe : une juste représentativité des communes dans les instances de gouvernance territoriale.

La réunion de ce jour qualifiée « d’historique », par le président de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône, Georges Cristiani, portait également sur la fusion entre la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département annoncée par Emmanuel Macron le 17 avril denier. Telle qu’elle est présentée aujourd’hui, à savoir « que la Métropole emporte tout », souligne Martine Vassal, les deux institutions concernées y sont opposée et vont donc travailler à l’élaboration et la construction d’un projet commun à l’ensemble du territoire. « Nous ne voulons plus qu’on nous impose les choses, a réaffirmé la présidente du Conseil départemental. On ne veut plus que ça aille, ni trop vite, ni trop loin, ni trop fort ». Le projet veut être en cohérence avec les spécificités des territoires qui composent ce Département à « à 200 ans d’histoire c’est une identité, on ne veut pas tout casser avec de la politique-politicienne », poursuit la présidente, satisfaite que les maires, au-delà de leur couleur politique aient décidé d’œuvrer ensemble dans un intérêt commun.